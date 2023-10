Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Travelers: trimestre plombé par les catastrophes naturelles information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 14:13









(CercleFinance.com) - Travelers a fait état mercredi d'une baisse de 11% de son bénéfice trimestriel en raison d'une augmentation de ses pertes liées aux catastrophes naturelles.



Le bénéfice net de l'assureur américain a reculé à 404 millions de dollars, soit 1,74 dollar par action, contre 454 millions (1,89 dollar l'action) au troisième trimestre de l'an dernier.



Son profit par action 'core' ressort à 1,95 dollar, alors que les analystes financiers prévoyaient en moyenne 2,99 dollars.



Dans son communiqué, le groupe new-yorkais explique que ses finances ont pâti des nombreuses tempêtes et orages de grêle ayant soufflé dans plusieurs Etats américains.



Cotée à Wall Street, l'action Travelers cédait 0,7% en cotations avant-Bourse suite à la parution de ces résultats.





