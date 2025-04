Travelers : les comptes pénalisés par les incendies de Los Angeles

(AOF) - L'assureur Travelers a dévoilé des résultats meilleurs que prévu malgré l'impact des incendies de Los Angeles. Au premier trimestre, le groupe a vu son bénéfice net chuter de 65% à 395 millions de dollars, soit 1,70 dollar par action. Le bénéfice opérationnel ou core a chuté de 60% à 443 millions de dollars, soit 1,91 dollars par action, ressortant bien au-dessus du consensus s’élevant à 77 cents. L'opérationnel exclut les plus ou moins-values sur le portefeuille d'investissement de l'assureur, considérées comme des éléments exceptionnels.

Cette dégradation des comptes est intervenue alors que le coût des catastrophes naturelles, net de réassurance, est passé en un an de 712 millions de dollars à 2,27 milliards de dollars. Cette hausse des coûts est la conséquence des importants incendies de Los Angeles.

L'assureur a aussi dévoilé un ratio combiné en augmentation de 8,6 points à 102,5%. On rappellera que plus ce ratio est faible et inférieur à 100 et plus les activités d'assurance à proprement parler sont rentables.

" Nous sommes heureux d'annoncer un bénéfice substantiel pour le trimestre, malgré les incendies dévastateurs de janvier en Californie ", a déclaré le PDG, Alan Schnitzer.

Les revenus ont, eux, progressé de 5% à 11,81 milliards de dollars. Les primes nettes ont pour leur part augmenté de 3% à 10,515 milliards de dollars et elles étaient attendues à 10,75 milliards de dollars.

