Travelers : les catastrophes naturelles plombent les comptes

(AOF) - L'assureur Travelers a dévoilé des profits inférieurs aux anticipations des analystes. Au deuxième trimestre, le groupe a enregistré une perte nette 14 millions de dollars, soit 7 cents par action contre un bénéfice net de respectivement 551 millions de dollars et 2,27 dollars par titre, un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel ou core a atteint 15 millions de dollars, soit 6 cents par action, ressortant au-dessous du consensus s’élevant à 2,08 dollars. L'opérationnel exclut les plus ou moins-values sur le portefeuille d'investissement de l'assureur, considérées comme des éléments exceptionnel

Le coût des catastrophes naturelles, net de réassurance, est passé en un an de 746 millions de dollars à 1,48 milliard de dollars.

L'assureur a aussi dévoilé un ratio combiné en hausse de 8,2 points à 106,5%. On rappellera que plus ce ratio est faible et inférieur à 100 et plus les activités d'assurance à proprement parler sont rentables.

Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 11% à 10,1 milliards de dollars. Les primes nettes ont pour leur part progressé de 14% à 10,32 milliards de dollars.

