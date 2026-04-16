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Travelers en léger repli après ses trimestriels
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 16:27

Travelers cède 0,6% en début de séance à Wall Street, alors que la compagnie d'assurance a dévoilé un BPA coeur quadruplé à 7,71 USD au titre du 1er trimestre 2026, manquant les 7,79 USD anticipés par Jefferies, mais dépassant le consensus de 7,07 USD.

Le groupe new-yorkais explique que la forte progression de son résultat coeur, à 1,7 MdUSD contre 443 MUSD un an auparavant, reflète principalement la diminution des pertes liées aux catastrophes naturelles et la hausse des revenus nets d'investissement.

Travelers a vu son ratio combiné s'améliorer de 13,9 points à 88,6%, mais en données sous-jacentes (excluant notamment l'effet des catastrophes naturelles, net de réassurance), il s'est dégradé de 0,5 point à 85,3%.

À 10,34 MdsUSD, les primes brutes souscrites se sont tassées de 2%, les croissances de 2% en assurance entreprises et de 7% en assurances obligations et de spécialité ayant été plus que contrebalancées par une chute de 9% en assurance personnelle.

Le conseil d'administration a décidé d'augmenter de 14% son dividende trimestriel par action, à 1,25 USD, marquant ainsi la 22e année consécutive de hausse, avec une progression annuelle moyenne de 8% sur cette période.

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