TransUnion grimpe grâce à la révision à la hausse de la note de Needham

3 septembre - ** Les actions de TransUnion TRU.N augmentent de 1,6 % à 87,86 $ avant l'ouverture du marché après que Needham ait relevé sa note pour le titre à "acheter" de "maintenir"

** La société de courtage prévoit un solide second semestre pour l'entreprise, grâce aux clients fintech et à l'amélioration des perspectives pour les demandes de crédit hypothécaire en Inde

** Needham considère que la forte exposition de TransUnion au marché robuste des prêts fintech est un vent en poupe clé, avec une croissance qui devrait être forte à mesure que le crédit privé se développe.

** L'amélioration des perspectives pour ses activités en Inde, un "joyau de la couronne", et un meilleur environnement hypothécaire devraient également entraîner des améliorations progressives des revenus.

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de TransUnion sont en baisse de 6,74 % depuis le début de l'année.