Transports Canada certifie les jets Gulfstream G700 et G800 après la querelle avec Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Trump et Carney s'affrontent sur les règles commerciales dans une série de différends

*

Trump a menacé de tarifs douaniers les avions canadiens en raison de retards de certification

*

Les experts mettent en garde contre l'influence politique dans le domaine de la sécurité aérienne

(Ajout d'un commentaire du ministre canadien des transports dans le dernier paragraphe, photos) par Allison Lampert et David Shepardson

Transports Canada aapprouvé deux jets d'affaires Gulfstreamà grande cabine , quelques semaines après que le président américain Donald Trump a menacé de prendre des mesures contre le secteur aéronautique canadien, affirmant que son organisme de réglementation prenait trop de temps pourcertifier lesavions fabriqués aux États-Unis. Transports Canada a certifié les avions phares Gulfstream Aerospace G700 et G800, selon un document gouvernemental publié lundi. Reuters a d'abord rapporté que les avions G500 et G600, plus petits et à plus faible rayon d'action, avaient été certifiés le 15février.

Le mois dernier, M. Trump a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux que le Canada prenait trop de temps pour certifier les avions. Il a menacé de riposter en annulant la certification des avions d'affaires Bombardier BBDb.TO Global Express fabriqués au Canada et en instaurant des droits de douane de 50 % sur tous les avions fabriqués au Canada. Gulfstream est une filiale de la société américaine General Dynamics GD.N .

Cette menace fait partie d'une série de provocations dirigées contre le Canada par le président Trump depuis qu'il a repris ses fonctions en janvier de l'année dernière. M. Trump a également menacé d'annexer le Canada et a récemment déclaré qu'il empêcherait l'ouverture d'un nouveau pont financé par le Canada et reliant Détroit et Windsor, dans l'Ontario. La raison pour laquelle M. Trump s'est focalisé sur la question de la certification n'est pas tout à fait claire, étant donné que les Gulfstream ont déjà été certifiés par l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis et qu'ils n'ont pas besoin d'être certifiés par le Canada pour voler dans ce pays. Selon les règles de l'aviation mondiale, c'est le pays où l'avion est conçu qui se porte garant de la sécurité de l'appareil. Les autres pays valident généralement la décision de l'organisme de réglementation principal.

"Le président a été clair: le commerce équitable est important dans tous les secteurs, y compris celui de l'aviation", a déclaré mardi Nate Sizemore, porte-parole du ministère américain des transports.

L'incident a suscité l'inquiétude des experts de l'aviation, qui estiment que les avions doivent être certifiés pour des raisons de sécurité, à l'abri de toute influence politique.

"Je préférerais que la politique et la sécurité aérienne soient séparées", a déclaré Richard Aboulafia, directeur général de la société américaine de conseil en aérospatiale AeroDynamic Advisory.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a critiqué l'utilisation par M. Trump des menaces tarifaires comme tactique de négociation, déclarant dans un discours prononcé en janvier à Davos, en Suisse, que les autres nations devaient accepter que l'ordre mondial fondé sur des règles et dirigé par les États-Unis avait pris fin. Il s'est rendu en Chine au début du mois pour négocier un accord commercial avec son rival américain.

Un porte-parole de Gulfstream a déclaré que le fabricant de jets privés travaillait avec la FAA et Transports Canada et qu'il était "optimiste quant aux progrès réalisés".

Le ministre des Transports, Steven MacKinnon, a déclaré aux journalistes à Ottawa que l'approbation du régulateur n'était pas le résultat de la pression exercée par l'administration Trump.

"Des demandes ont été déposées", a-t-il déclaré à propos des demandes de certification des avions Gulfstream. "Elles étaient à différents stades."