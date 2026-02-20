Transports Canada a certifié les jets Gulfstream G500 et G600, selon un document

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte dans les 5 derniers paragraphes)

Transports Canada a certifié les jets d'affaires G500 et G600 de General Dynamics GD.N Gulfstream, selon un document du gouvernement, à la suite d'une récente prise de bec au cours de laquelle le président américain Donald Trump a critiqué l'organisme de réglementation canadien pour avoir pris trop de temps à approuver les avions.

Le chef de la Federal Aviation Administration des États-Unis a déclaré au début du mois qu'il s'attendait à ce que le Canada annonce bientôt qu'il certifiait certains jets d'affaires Gulfstream qui avaient été retardés pendant des années. Selon une fiche de données de certificat de type de Transports Canada datée du 15 février qui n'a pas été rapportée précédemment, les avions ont été approuvés.

Le mois dernier, Donald Trump a déclaré dans un message sur les médias sociaux que les États-Unis prévoyaient de retirer la certification des avions d'affaires Bombardier BBDb.TO Global Express fabriqués au Canada et a menacé d'imposer des droits de douane de 50 % sur tous les avions fabriqués au Canada jusqu'à ce que l'organisme de réglementation du pays certifie un certain nombre d'avions produits par le rival américain Gulfstream.

La certification des jets G700 et G800 du constructeur américain est toujours en suspens.

L'incident a suscité l'inquiétude des experts de l'aviation qui ont fait valoir que les avions devraient être certifiés pour des raisons de sécurité et à l'abri de toute influence politique.

Selon les règles de l'aviation mondiale, le pays où un avion est conçu - les États-Unis dans le cas de Gulfstream - est responsable de la certification primaire, connue sous le nom de certificat de type, qui atteste de la sécurité de l'appareil.

Les autres pays valident généralement la décision de l'organisme de réglementation primaire, mais ont le droit de refuser ou de demander des données supplémentaires.