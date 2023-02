Transports : Alstom se réjouit du soutien de BpiFrance après une prise de participation à 500 millions d'euros

Le constructeur de trains salue une opération qui témoigne de son "attractivité".

Bpifrance est entré au capital du constructeur ferroviaire français Alstom avec une prise de participation de 5,1%, mettant en exergue sa place "au coeur des enjeux environnementaux", a annoncé lundi la banque publique.

L'opération représente l'achat de près de 19,2 millions d'actions, selon l'Autorité de marchés financiers, soit un coût dépassant 500 millions d'euros.

L'opération a été réalisée par le fonds Lac1, géré par Bpifrance pour le compte d'investisseurs français et internationaux et "dédié à l'accompagnement de grandes entreprises cotées", selon la banque publique.

"Cet investissement s'inscrit pleinement dans la thèse d'investissement du fonds Lac1, à savoir l'accompagnement de leaders français innovants, au coeur des enjeux environnementaux d'aujourd'hui et demain, et présentant un potentiel important de création de valeur" , justifie-t-elle dans un communiqué.

Le constructeur de trains "se réjouit de cette annonce qui témoigne de l'attractivité d'Alstom, de la pertinence de sa stratégie et de ses perspectives de croissance sur le long terme", a réagi une porte-parole.

Fin juin 2022, le capital d'Alstom était détenu à 70,5% par des investisseurs institutionnels, à 17,5% par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), à 10,6% par des investisseurs individuels et à 1,4% par les salariés. L'opération annoncée lundi a été effectuée "sur le marché", indique l'AMF, sans plus de précision. Cotée à Paris, l'action Alstom a terminé lundi en baisse de 2,81%, à 27,35 euros, dans un marché lui aussi orienté à la baisse.