Transition sociétale: Mirova lance un fonds de 200 millions sur le non coté

(AOF) - Mirova annonce le projet de lancement du fonds « Mirova Impact Life Essentials » (MILE) qui accompagnera dans leur croissance des entreprises françaises et européennes non cotées qui contribuent à la transition sociétale. Le fonds a pour objectif de lever 200 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels et individuels en France et en Europe. Il s'agit de "soutenir le développement d’entreprises reposant sur des modèles novateurs et vertueux qui adressent ces enjeux et ainsi contribuer à une transition holistique".

Le fonds recherchera un impact sociétal positif autour de quatre thèmes d'investissement "Connaissance & savoir", "Bien-être & santé", "Consommation responsable", "Diversité & inclusion".

Mirova s'appuiera sur l'expertise de Judith-Laure Mamou-Mani, qui a rejoint l'équipe private equity fin 2023 en tant que directrice d'investissement senior pour piloter cette nouvelle stratégie.