TRANSITION EVERGREEN : Transition Evergreen, partenaire de la 6ème édition du Transition Forum qui aura lieu les 14 et 15 novembre 2023 à l'Orangerie d'Auteuil à Paris

Paris – 9 novembre 2023

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR), le 1 er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone et membre de l'association Transition Forum, annonce être partenaire officiel de la 6 ème édition du Transition Forum qui aura lieu les 14 et 15 novembre prochains à l'Orangerie d'Auteuil à Paris.

A l'occasion de cet évènement, décideurs publics, scientifiques, dirigeants d'entreprises, start-up, porteurs de projets, élus et investisseurs se réuniront avec pour objectif de favoriser le passage à l'action et à l'échelle d'initiatives engagées en faveur de la transition écologique. Ce forum porte l'ambition d'encourager l'émergence de nouveaux modèles et le déploiement de nouvelles solutions pour un avenir décarboné. Ces deux journées seront articulées en cinq séquences visant à apporter des éléments de réponse à des thèmes majeurs : se déplacer, se nourrir, se loger, produire et consommer, préserver et protéger.

Pour cette 6 ème édition, le Transition Forum a le plaisir d'accueillir des personnalités de premier plan, incluant notamment : Cécile CABANIS – Directrice Générale Adjointe de Tikehau Capital ; Emilie CARPELS – Directrice du projet fluvial IKEA ; Bruno DAVID – ancien Président du Muséum national d'Histoire Naturelle ; Julien DENORMANDIE – Chief Impact Officer de Sweep ; Jean-Baptiste DJEBBARI – ancien Ministre des Transports ; Isabelle KOCHER DE LEYRITZ – Chairman et CEO de Blunomy ou encore Julien DYKIERT - Directeur Général de CHAMATEX GROUP.

Le Transition Forum est le rendez-vous incontournable des acteurs engagés en faveur de la transition écologique.

Fondé en 2018 à l'initiative d'Aqua Asset Management, société de gestion de Transition Evergreen, le Transition Forum s'est imposé en quelques années comme un rendez-vous incontournable qui rassemble et fédère chaque année les acteurs économiques qui souhaitent accélérer la transition vers un avenir décarboné. Lors de son dernier rendez-vous de 2022, le Transition Forum a notamment permis de rassembler 1 500 participants et 300 000 internautes.

**************

Retrouvez le Transition Forum les 14 et 15 novembre 2023 à l'Orangerie d'Auteuil - 2 Bd d'Auteuil, 75016 Paris.

Plus d'informations sur le forum et sa prochaine édition : https://event.transition-forum.org

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est le 1 er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz , un des leaders de l'industrie du biogaz en France, C4 , opérateur intégré du biogaz en Allemagne, Everwatt , producteur d'énergie renouvelable décentralisée, Everwood , acteur de la gestion durable des forêts ainsi que Safra , acteur français de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label Greenfin, label qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement et est attribué aux fonds qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la construction et la vie de leur portefeuille, respectent les critères d'exclusion fixés par le label et ont un impact positif sur la transition énergétique et écologique. Transition Evergreen a également reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com

Contacts

Transition Evergreen

Laura RIBEIRO

T: +33 (1) 89.16.61.09

RI@transition-evergreen.com Relations Investisseurs

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

T : +33 (1) 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations presse

ALVA

Bérénice Weiss

T: +33 (6) 83 35 63 11

bweiss@alvaconseil.com