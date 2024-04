TRANSITION EVERGREEN : Résultats annuels 2023 - Mise en oeuvre d'une stratégie de concentration sur les participations liées aux infrastructures

Résultats annuels 2023

Résilience de l'ANR [1] : 131,0 M€ au 31 décembre 2023, en légère baisse de 5% par rapport à 2022 (135,8 M€ au 30 juin 2023 et 138,0 M€ du 31 décembre 2022)

ANR par action au 31 décembre 2023 : 3,26 € (vs. 3,39 € au 30 juin 2023 et 3,44 € au 31 décembre 2022)

Renforcement significatif de la structure financière post clôture de l'exercice

(émissions d'obligations simples d'un montant global de 27 M€)

Mise en œuvre d'une stratégie de concentration sur les participations liées aux infrastructures

Paris – 30 avril 2024 – 8h00

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR), fonds evergreen coté en France sur Euronext Paris dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, publie ses résultats annuels 2023 audités et son actif net réévalué au 31 décembre 2023, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 29 avril 2024.

Le rapport financier annuel sera disponible sur le site internet de Transition Evergreen, www.transition-evergreen.com , espace Investisseurs, rubrique Documents financiers.

Lionel Le Maux, Président du Conseil d'administration de Transition Evergreen, déclare :

« L'année 2023 a été caractérisée par une stagnation des taux d'intérêts à un niveau élevé et une contraction de l'accès au marché des capitaux. Cela a eu pour effet d'impacter significativement les actifs à duration longue, notamment le segment des énergies renouvelables. Pour autant, nos participations ont vu leurs projets et leurs besoins en capitaux s'accroître significativement.

Certaines opérations capitalistiques structurantes ont été menées au cours de l'exercice 2023,

à l'image de BoucL Energie, filiale d'EverWatt (levée de fonds de 34 M€) ou encore Evergaz (levée de fonds de 20 M€). Enfin, tout début 2024, Everwood a réalisé une opération structurante en prenant une participation dans F&W, 2 ème acteur aux Etats-Unis dans le domaine du conseil et de la gestion de ressources forestières.

Le développement de nos participations et le niveau élevé des taux d'intérêts se sont traduits dans nos résultats annuels 2023 par un léger recul de l'actif net réévalué (ANR) à 131 M€, soit une légère baisse de 5% démontrant toutefois une bonne résilience dans ce contexte de marché.

Nous avons ainsi su démontrer notre capacité renouvelée à nous financer, et, début 2024, Transition Evergreen a finalisé deux émissions obligataires d'un montant total de 27 M€, illustrant l'intérêt toujours accru pour le fonds et sa stratégie d'investissement orientée sur des actifs porteurs tournés vers la transition énergétique.

Nous serons très attentifs, en 2024, à la poursuite du développement de nos différentes participations, en les accompagnant toujours dans une approche entrepreneuriale, et au plus près de leurs besoins selon leurs typologies. Nous porterons également une attention particulière à l'optimisation de la valeur de Transition Evergreen, notamment en œuvrant à réduire la décote entre le prix de l'action et l'ANR du fonds. »

RÉSULTATS ANNUELS 2023

ANR [2] de 131,0 M€ au 31 décembre 2023

Au 31 décembre 2023, l'actif net réévalué (ANR) de Transition Evergreen s'est établi à 131,0 M€ à comparer à 135,8 M€ au 30 juin 2023 et 138,0 M€ au 31 décembre 2022. L'écart entre le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2023 s'explique principalement par (i) une variation de la juste valeur des participations sur la période (-8,5 M€) tenant compte des opérations sur capital réalisées sur la période au sein des participations Safra et EverWatt, (ii) le résultat net retraité de l'effet de la juste valeur (+2,7 M€ dont + 5,5 M€ de produit d'impôt différé) et (iii) un produit de +0,5 M€ issu d'un reclassement comptable [3] .

L'ANR par action [4] au 31 décembre 2023 s'élève à 3,26 € [5] (contre 3,39 € au 30 juin 2023 € et 3,44 € au 31 décembre 2022).

La juste valeur des participations s'établit à 152,8 M€ au 31 décembre 2023 à comparer à 151,7 M€ au 30 juin 2023 et 146,6 M€ au 31 décembre 2022. Cette évolution s'explique principalement par :

un décalage dans le temps de certains plans d'affaires lié aux difficultés de financement qui ont été rencontrées lors de l'année 2023 dans un marché où l'accès aux capitaux s'est contracté ;

une structuration et une forte traction commerciale au sein de certaines participations, tirées par la volatilité du prix de l'énergie et un contexte mondial engendrant une volonté de souveraineté énergétique. Ainsi, 3 E Biogas, Evergaz et Groupe Everwatt se sont structurés pour bénéficier de cet environnement de marché favorable.

Résultats annuels au 31 décembre 2023

Le résultat opérationnel s'est établi à -10,9 M€ au 31 décembre 2023. Il intègre :

-8,0 M€ de variation de la juste valeur des actifs financiers ;

-0,4 M€ de charges de personnel ;

-3,4 M€ d'autres charges opérationnelles (avec une baisse de 3,5 M€ des honoraires et charges assimilées) ;

+1,0 M€ de revenus des actifs financiers.

Le coût de l'endettement financier s'élève à -1,8 M€ (contre -1,3 M€ au 31 décembre 2022), constitué des intérêts sur emprunts obligataires (1,7 M€) et des intérêts sur avances en comptes courants

(0,1 M€).

Après la prise en compte d'un produit d'impôt (impôts différés d'actifs) de 5,1 M€, le résultat net ressort à -7,7 M€.

Le compte de résultat détaillé au 31 décembre 2023 est annexé à la page 6 du présent communiqué de presse.

Renforcement significatif de la structure financière post clôture

Les capitaux propres de Transition Evergreen s'établissent à 131,0 M€ au 31 décembre 2023 contre

138,0 M€ au 31 décembre 2022.

La trésorerie disponible s'élève à 0,7 M€ au 31 décembre 2023 contre 0,8 M€ au 31 décembre 2022. Le fonds rappelle disposer d'une avance en compte courant d'un montant maximum de 12 M€ accordée par Financière Evergreen [6] , déployée à hauteur de 6,5 M€ au 31 décembre 2023.

Les dettes financières de Transition Evergreen, constituées d'emprunts obligataires (dont trois émissions d'obligations simples pour 15,1 M€), s'établissent à 21,7 M€ au 31 décembre 2023 contre 16,7 M€ au 31 décembre 2022.

Le bilan détaillé au 31 décembre 2023 est annexé à la page 7 du présent communiqué de presse.

Post-clôture, Transition Evergreen a réalisé une émission d'obligations simples clôturée en février 2024 pour un montant de 7 M€ suivie d'une seconde émission d'obligations simples de 20 M€ le

25 mars 2024 auprès d'un institutionnel avec une maturité de 3 ans, soit un total de 27 M€, venant renforcer significativement la structure financière et permettre à Transition Evergreen de poursuivre l'accompagnement de ses participations.

GOUVERNANCE

Le Conseil d'administration de Transition Evergreen, qui s'est tenu le 29 avril 2024, a décidé de réunir les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général, en la personne de Lionel Le Maux, actuel Président du Conseil d'administration depuis le 21 juin 2021, avec date d'effet au 1 er juillet 2024. La volonté de porter les efforts sur l'optimisation de la valeur de Transition Evergreen a conduit à resserrer la gouvernance autour du fondateur de Transition Evergreen.

Le Conseil d'administration remercie chaleureusement Jacques Pierrelée pour son travail auprès de Transition Evergreen au cours des trois dernières années marquées notamment par l'introduction en Bourse sur Euronext du fonds. Jacques Pierrelée demeure Président de Financière Evergreen et reste actionnaire de Transition Evergreen au travers de sa holding personnelle Jetfin.

En parallèle, le Conseil d'administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale Mixte, qui se tiendra le 12 juin 2024, la nomination de Madame Catherine Orphelin, en qualité de membre indépendant et qui apportera notamment ses expériences de dirigeante d'entreprise et sa connaissance de l'industrie du capital investissement.

STRATÉGIE ET PERSPECTIVES

Sur le début d'exercice 2024, les projets des participations de Transition Evergreen continuent de croître fortement.

Ainsi, Evergaz a pris une participation majoritaire dans l'unité de méthanisation de Biogy située à Etrun (Pas-de-Calais - 62).

EverWatt poursuit sa structuration comme producteur d'énergie solaire locale, adressant les marchés de l'autoconsommation individuelle et collective ainsi que les centrales solaires décentralisées.

Enfin, Everwood est entré au capital de la société américaine F&W Forestry Services Inc. (F&W), spécialisée dans la gestion d'actifs forestiers, devenant à cette occasion son premier actionnaire [7] .

En 2024, la stratégie du fonds Transition Evergreen va porter sur deux axes :

Concentrer les financements du fonds sur le segment « Infrastructures » , composé d'actifs stratégiques nécessitant des besoins de capitaux élevés, à savoir : Evergaz : acteur de référence du Biogaz en France ; F & W : filiale d'Everwood, 2 ème acteur aux Etats-Unis dans le domaine du conseil et de la gestion de ressources forestières ; Groupe EverWatt , filiale d'EverWatt : pionnier de l'autoconsommation solaire en France ; pHYnix , filiale d'Everwatt : développeur dans le secteur de l'Hydrogène vert en Espagne.

, composé d'actifs stratégiques nécessitant des besoins de capitaux élevés, à savoir :

Ce premier axe passera par une simplification de l'organigramme du fonds.

Accompagner les autres sociétés regroupées sous le segment « Industrie » à travers des schéma de co-investissement . En effet, ces sociétés de qualité ont des besoins de financement de nature différente, nécessitant par là même une stratégie adaptée. Ce segment regroupe : Safra : concepteur et fabricant de bus à hydrogène et pionnier du rétrofit d'autocar hydrogène ; LPF Groupe : acteur de référence de l'emballage éco-produit et éco-concu à destination des métiers du Luxe ; Wooday , filiale d'Everwood : acteur important en France dans la distribution de bois-énergie.

. En effet, ces sociétés de qualité ont des besoins de financement de nature différente, nécessitant par là même une stratégie adaptée. Ce segment regroupe :

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

12 juin 2024 – Assemblée Générale Annuelle

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est un fonds evergreen coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz , un des leaders de l'industrie du biogaz en France, C4 , opérateur intégré du biogaz en Allemagne, EverWatt , producteur d'énergie renouvelable décentralisée, Everwood , acteur de la gestion durable des forêts, ainsi que Safra , acteur français de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label Greenfin, label qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement et est attribué aux fonds qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la construction et la vie de leur portefeuille, respectent les critères d'exclusion fixés par le label et ont un impact positif sur la transition énergétique et écologique. Transition Evergreen a également reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com

Contacts

Transition Evergreen

Laura RIBEIRO

T: +33 (1) 89.16.61.09

RI@transition-evergreen.com Relations Investisseurs

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

T : +33 (1) 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations presse

ALVA

Bérénice Weiss

T: +33 (6) 83 35 63 11

bweiss@alvaconseil.com

Disclaimer

Nous rappelons que tout investissement comporte un risque de perte en capital total ou partiel. Pour de plus amples informations concernant les risques afférents à un investissement dans le portefeuille, veuillez-vous reporter à la section « Facteurs de Risques » du Document d'enregistrement universel 2022 et du Rapport financier annuel 2023.

La prise en compte de critères extra-financiers est susceptible de rencontrer des limites méthodologiques. En particulier, le niveau de reporting des participations peut être hétérogène (en raison de leur taille, de leur stade de développement).

Il est également rappelé que les performances passées ne présagent pas des performances futures et que les performances ne sont pas constantes dans le temps.

ANNEXES

COMPTE DE RÉSULTAT (en milliers d'euros) 31-12-22 31-12-23 Revenus des actifs financiers 596 956 Variation de la juste valeur des actifs financiers 32 655 -8 042 Autres produits opérationnels - 3 Charges de personnel -382 -415 Autres charges opérationnelles -6 901 -3 397 Résultat opérationnel 25 969 -10 893 Coûts de l'endettement financier brut -1 299 -1 871 Coût de l'endettement financier net -1 299 -1 871 Autres produits et charges financiers -108 -80 Résultat net avant impôts 24 561 -12 844 Impôts sur le résultat -2 963 5 159 Résultat net 21 638 -7 685 Nombre d'actions en circulation * 36 977 138 40 061 374 Résultat par action (en euros) 0,59 € -0,19€ Nombre d'actions après dilution * 36 977 138 40 061 374 Résultat dilué par action (en euros) 0,59 € -0,19€

* Hors actions auto-détenues

BILAN

ACTIF (en milliers d'euros) 31-12-22 31-12-23 Actifs financiers non courants 146 580 152 823 - dont actions 146 580 152 823 - dont obligations - Autres actifs non courants 13 13 Total des actifs non courants 146 593 152 836 Actifs financiers courants 21 898 11 469 Autres créances 106 90 Trésorerie & Equivalents trésorerie 850 677 Total des actifs courants 22 854 12 236 Total 169 447 165 072

PASSIF (en milliers d'euros) 31-12-22 31-12-23 Capital 20 086 20 086 Primes sur capital 51 657 34 018 Réserves 44 665 84 368 Résultat global 21 638 (7 685) Capitaux propres 138 046 130 786 Emprunts obligataires part non courante 4 100 14 449 Impôts différés passifs 5 159 0 Total des passifs non courants 9 259 14 449 Emprunts obligataires 12 641 7 284 Autres passifs financiers courants 2 201 7 604 Autres dettes 7 300 4 949 Total des passifs courants 22 142 19 837 Total 169 447 165 072

ÉVOLUTION DE LA JUSTE VALEUR DU PORTEFEUILLE DEPUIS LE 31 DECEMBRE 2022

Participations Juste valeur

au 31-12-22 Juste valeur

au 30-06-23 Juste valeur

au 31-12-23 Everwood SAS 31 546 K€ 28 723 K€ 26 461 K€ Aqua SAS / Evergaz SA 24 903 K€ 26 900 K€ 28 641 K€ Everwatt SAS 47 109 K€ 43 016 K€ 44 990 K€ LPF Groupe SAS (ex - La Paper Factory SAS) 3 256 K€ 4 230 K€ 4 230 K€ Valporte Holding SAS 1 749 K€ 1 876 K€ 1 908 K€ Borea SAS 342 K€ 342 K€ 360 K€ Safra SA 12 815 K€ 19 457 K€ 19 809 K€ Safra Participations SAS 2 665 K€ 3 330 K€ - 3 E BIOGAS / Groupe C4 21 960 K€ 23 724 K€ 26 424 K€ Keiryo SAS (ex - Green H2 Partenaires SAS) 235 K€ 130 K€ - Total portefeuille actions 146 580 K€ 151 729 K€ 152 823 K€ Total portefeuille obligations - - Total 146 580 K€ 151 729 K€ 152 823 K€

[1] ANR (actif net réévalué) : l'actif net réévalué correspond aux capitaux propres IFRS de la société, soit 131,0 M€. La variation entre le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2023 s'explique par (i) une variation de la juste valeur des participations sur la période (-8,5 M€) tenant compte des opérations sur capital réalisées sur la période au sein des participations Safra et Everwatt, et (ii) le résultat net retraité de l'effet de la juste valeur (+2,7 M€ dont + 5,5 M€ de produit d'impôt différé) et (iii) un produit de +0,5 M€ issu d'un reclassement comptable.

[2] ANR (actif net réévalué) : l'actif net réévalué correspond aux capitaux propres IFRS de la société, soit 131,0 M€ (contre 135,8 M€ au 30 juin 2023 et 138,0 M€ au 31 décembre 2022).

[3] Faisant suite à une opération de transmission universelle de patrimoine de Safra Participations réalisée en 2023.

[4] (Hors actions auto-détenues).

[5] Identique avant et après dilution en l'absence d'instrument dilutif en circulation à cette date.

[6] Actionnaire à hauteur de 0,78% de Transition Evergreen au 31 décembre 2023.

[7] cf. communiqué du 23 février 2024