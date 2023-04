TRANSITION EVERGREEN : Mise à disposition du rapport financier annuel 2022

Paris – 29 avril 2023 – 16h30

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR), le 1 er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), son rapport financier annuel au titre de l'exercice 2022 clos le 31 décembre 2022.

Les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier annuel 2022 :

Déclaration des personnes physiques assumant la responsabilité du rapport financier annuel ;

Rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

Comptes annuels consolidés au 31 décembre 2022 ;

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2022;

Comptes annuels sociaux au 31 décembre 2022 ;

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels sociaux au 31 décembre 2022 ;

Informations relatives honoraires des commissaires aux comptes.

Le rapport financier annuel 2022 peut être consulté sur le site internet de la société, www.transition-evergreen.com , espace Investisseurs, rubrique Documents financiers.

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est le 1 er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz , un des leaders de l'industrie du biogaz en France, C4 , opérateur intégré du biogaz en Allemagne, Everwatt , producteur d'énergie renouvelable décentralisée, Everwood , acteur de la gestion durable des forêts et de la compensation carbone ainsi que Safra , acteur français du marché des bus à hydrogène et de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label Greenfin, label qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement et est attribué aux fonds qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la construction et la vie de leur portefeuille, respectent les critères d'exclusion fixés par le label et ont un impact positif sur la transition énergétique et écologique. Transition Evergreen a également reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com

Contacts

Transition Evergreen

Laura RIBEIRO

T: +33 (1) 89.16.61.09

RI@transition-evergreen.com Relations Investisseurs

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

T : +33 (1) 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations presse

ALVA

Bérénice Weiss

T: +33 (6) 83 35 63 11

bweiss@alvaconseil.com

