TRANSITION EVERGREEN : Everwood, participation de Transition Evergreen, entre au capital de FetW Forestry et devient le 1er actionnaire du spécialiste américain de la gestion d'actifs forestiers

Une nouvelle étape structurante pour Everwood dans la gestion forestière durable en Europe et à l'international

La concrétisation d'une ambition commune aux deux sociétés afin de devenir l'un des grands gestionnaires et consultants forestiers au niveau mondial

Paris – 23 février 2024 – 8h00

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR), fonds evergreen coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, annonce qu'Everwood, acteur français de la filière-bois, est entré au capital de la société américaine F&W Forestry Services Inc. (F&W), spécialisée dans la gestion d'actifs forestiers, et devient son premier actionnaire. Cette nouvelle étape se matérialise d'ores et déjà pour F&W par une première opération de croissance externe avec le rachat d'Inland Forest Management (IFM) pour étendre son maillage territorial aux Etats-Unis.

Everwood consolide son positionnement d'acteur de la gestion durable des forêts

Créé en 1962 en dans l'Etat de Géorgie aux Etats-Unis, F&W est le deuxième acteur aux Etats-Unis dans le domaine du conseil et de la gestion de ressources forestières (transaction de forêts, gestion forestière, inventaire et cartographie, valorisation du carbone, préservation du capital naturel, etc.). L'entreprise gère déjà 1 million d'hectares de forêts, pour le compte de propriétaires institutionnels et privés, représentant une valeur d'actifs forestiers d'environ 5 milliards de dollars. F&W emploie 250 collaborateurs dans ses 43 bureaux régionaux, et à travers plusieurs pays dont le Royaume-Uni, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay et la France. F&W a réalisé un chiffre d'affaires de 30 millions de dollars en 2022.

Depuis 2022, Everwood était déjà co-investi aux côtés de F&W dans Forestry France [1] , le 2 ème acteur français de l'expertise et de la gestion d'actifs forestiers. Ensemble, ils avaient créé Forestry Europe, une société spécialisée dans l'expertise et la gestion d'actifs forestiers en Europe, afin de répondre aux besoins de clients investissant dans d'autres pays du continent européen et se développer à l'échelon international.

L'investissement d'Everwood vise à concrétiser l'ambition de croissance commune des deux sociétés, à savoir, devenir l'un des grands gestionnaires et consultants forestiers au niveau mondial. L'entrée d'Everwood au capital de F&W en tant qu'actionnaire de référence a été réalisée par voie d'acquisition des titres de trois actionnaires personnes physiques proches de la retraite, ainsi que par une première augmentation de capital à laquelle ont également participé cinq dirigeants de F&W.

Elargir la couverture géographique sur le territoire américain et renforcer l'expertise sectorielle

Cette levée de fonds va permettre à F&W de renforcer sa présence sur ses marchés existants et de se développer dans de nouveaux pays où investissent ses clients.

Elle contribuera également à consolider son avantage concurrentiel en intégrant de nouvelles compétences et en renforçant l'utilisation de technologies telles que l'analyse de données satellites, les drones, le lidar, ainsi que par l'amélioration continue de son ERP Forest Information System ® . Ce logiciel financier et comptable, propriété de la société et développé au cours des deux dernières décennies, est au cœur du savoir-faire basé sur l'usage efficace des données.

Acquisition d'IFM par F&W, le premier d'une série d'opérations de croissance externe à venir

Une première opération a déjà été concrétisée avec l'acquisition à 100% par F&W de son concurrent Inland Forest Management (IFM), basé à Sandpoint (Idaho, Etats-Unis). Cette acquisition permet à F&W d'étendre son maillage territorial dans le nord-ouest des Etats-Unis et de renforcer son offre de services à la prévention et la lutte des feux forestiers, un enjeu majeur du réchauffement climatique et de la préservation des puits de carbone mondiaux. F&W entend réaliser d'autres opérations de croissance externe au cours des prochaines années.

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est un fonds evergreen coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz , un des leaders de l'industrie du biogaz en France, C4 , opérateur intégré du biogaz en Allemagne, EverWatt , producteur d'énergie renouvelable décentralisée, Everwood , acteur de la gestion durable des forêts ainsi que SAFRA , acteur français de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label Greenfin, label qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement et est attribué aux fonds qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la construction et la vie de leur portefeuille, respectent les critères d'exclusion fixés par le label et ont un impact positif sur la transition énergétique et écologique. Transition Evergreen a également reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com .

[1] cf. communiqué de presse du 19 janvier 2022