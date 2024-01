TRANSITION EVERGREEN : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris – 22 janvier 2024

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Transition Evergreen (FR0000035784 – EGR FP) , à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

45 071 titres

39 168,74 € en espèces

Au cours du 2 ème semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 95 323 titres 244 561,82 € 695 transactions VENTE 80 724 titres 211 520,30 € 611 transactions

Il est rappelé :

que lors du dernier bilan du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 30 472 titres 71 299,69 € en espèces



Au cours du 1 er semestre 2023, il avait été négocié un total de :

ACHAT 89 572 titres 243 675,63 € 614 transactions VENTE 78 805 titres 219 540,01 € 649 transactions

que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 11 010 titres 15 000.00 € en espèces



La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est le 1 er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz , un des leaders de l'industrie du biogaz en France, C4 , opérateur intégré du biogaz en Allemagne, EverWatt , producteur d'énergie renouvelable décentralisée, Everwood , acteur de la gestion durable des forêts ainsi que Safra , acteur français de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label Greenfin, label qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement et est attribué aux fonds qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la construction et la vie de leur portefeuille, respectent les critères d'exclusion fixés par le label et ont un impact positif sur la transition énergétique et écologique. Transition Evergreen a également reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com .

Contacts

Transition Evergreen

Laura RIBEIRO

T: +33 (1) 89.16.61.09

RI@transition-evergreen.com Relations Investisseurs

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

T : +33 (1) 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations presse

ALVA

Bérénice Weiss

T: +33 (6) 83 35 63 11

bweiss@alvaconseil.com

ANNEXE

Achat Vente EGR FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 695 95 323 244 561,82 € 611 80 724 211 520,30 € 03/07/2023 4 522 1 341,54 - - - 04/07/2023 4 438 1 121,28 - - - 05/07/2023 10 1 040 2 620,80 1 1 2,55 06/07/2023 8 977 2 471,81 5 801 2 050,56 07/07/2023 5 525 1 317,75 1 1 2,53 10/07/2023 3 147 371,91 10 1 562 4 014,34 11/07/2023 1 50 129,50 5 304 796,48 12/07/2023 7 524 1 362,40 10 1 627 4 327,82 13/07/2023 5 502 1 320,26 1 1 2,63 14/07/2023 1 1 2,63 11 1 401 3 740,67 17/07/2023 3 400 1 124,00 24 4 908 13 840,56 18/07/2023 7 800 2 256,00 - - - 19/07/2023 5 254 708,66 9 1 331 3 780,04 20/07/2023 13 2 146 5 965,88 3 402 1 125,60 21/07/2023 3 201 564,81 4 202 567,62 24/07/2023 1 100 280,00 7 670 1 896,10 25/07/2023 2 201 566,82 1 127 361,95 26/07/2023 5 274 778,16 - - - 27/07/2023 5 525 1 470,00 3 200 568,00 28/07/2023 11 1 501 4 142,76 1 1 2,81 31/07/2023 5 452 1 229,44 11 1 474 4 068,24 01/08/2023 9 1 050 2 887,50 1 10 27,90 02/08/2023 8 841 2 312,75 2 68 189,04 03/08/2023 16 2 756 7 330,96 2 210 564,90 04/08/2023 7 1 001 2 652,65 2 2 5,36 07/08/2023 4 432 1 136,16 6 840 2 251,20 08/08/2023 5 778 2 053,92 3 41 110,29 09/08/2023 2 51 134,64 6 538 1 431,08 10/08/2023 4 351 919,62 1 10 26,50 11/08/2023 2 113 296,06 1 1 2,64 14/08/2023 1 1 2,63 3 191 506,15 15/08/2023 3 41 107,83 1 1 2,65 16/08/2023 11 1 465 3 779,70 6 661 1 711,99 17/08/2023 - - - 3 140 365,40 18/08/2023 4 354 923,94 4 411 1 080,93 21/08/2023 1 1 2,61 7 991 2 616,24 22/08/2023 5 727 1 933,82 10 1 572 4 244,40 23/08/2023 1 1 2,72 14 1 923 5 307,48 24/08/2023 9 904 2 476,96 10 1 727 4 835,60 25/08/2023 7 766 2 144,80 1 1 2,81 28/08/2023 8 636 1 755,36 4 601 1 688,81 29/08/2023 2 201 550,74 2 10 27,60 30/08/2023 - - - 2 220 605,00 31/08/2023 7 864 2 358,72 5 237 654,12 01/09/2023 4 435 1 183,20 4 598 1 638,52 04/09/2023 3 200 548,00 6 681 1 879,56 05/09/2023 9 1 400 3 822,00 2 129 358,62 06/09/2023 4 158 426,60 3 12 32,76 07/09/2023 2 44 118,80 2 11 30,03 08/09/2023 7 989 2 650,52 2 6 16,38 11/09/2023 1 50 133,50 9 1 050 2 835,00 12/09/2023 - - - 4 302 815,40 13/09/2023 - - - 7 822 2 227,62 14/09/2023 - - - 2 7 19,18 15/09/2023 7 1 247 3 354,43 3 8 21,84 18/09/2023 - - - 2 6 16,20 19/09/2023 6 480 1 281,60 6 980 2 665,60 20/09/2023 10 1 301 3 512,70 5 601 1 646,74 21/09/2023 9 1 300 3 510,00 3 600 1 656,00 22/09/2023 19 1 361 3 593,04 9 1 175 3 196,00 25/09/2023 13 1 700 4 301,00 1 200 518,00 26/09/2023 - - - 7 800 2 056,00 27/09/2023 10 2 000 4 980,00 1 1 2,58 28/09/2023 23 3 697 8 983,71 14 1 889 4 816,95 29/09/2023 2 215 522,45 16 1 800 4 428,00 02/10/2023 2 101 253,51 21 2 710 6 964,70 03/10/2023 1 1 2,52 10 1 391 3 602,69 04/10/2023 11 1 607 3 985,36 3 100 258,00 05/10/2023 26 3 586 8 498,82 35 6 400 16 000,00 06/10/2023 8 1 073 2 714,69 1 1 2,58 09/10/2023 13 1 870 4 675,00 1 2 5,12 10/10/2023 2 181 452,50 2 201 506,52 11/10/2023 8 1 001 2 472,47 11 1 799 4 605,44 12/10/2023 20 2 601 6 580,53 2 10 26,10 13/10/2023 18 2 079 5 093,55 1 1 2,50 16/10/2023 8 1 077 2 563,26 3 211 510,62 17/10/2023 4 241 578,40 16 2 390 5 903,30 18/10/2023 - - - 7 618 1 563,54 19/10/2023 2 5 12,55 1 1 2,53 20/10/2023 6 597 1 492,50 1 1 2,52 23/10/2023 4 601 1 478,46 23 3 947 10 262,20 24/10/2023 16 2 801 7 226,58 10 2 461 6 693,92 25/10/2023 17 3 045 8 008,35 2 3 7,98 26/10/2023 2 38 97,28 - - - 27/10/2023 4 111 284,16 1 1 2,57 30/10/2023 13 1 608 4 052,16 1 1 2,56 31/10/2023 2 200 496,00 1 5 12,55 01/11/2023 3 600 1 488,00 5 518 1 305,36 02/11/2023 6 780 1 950,00 - - - 03/11/2023 9 1 020 2 529,60 3 335 844,20 06/11/2023 8 1 400 3 458,00 2 4 10,12 07/11/2023 2 200 500,00 1 4 10,12 08/11/2023 2 201 502,50 4 194 492,76 09/11/2023 1 1 2,52 1 1 2,52 10/11/2023 1 1 2,52 2 21 53,13 13/11/2023 1 1 2,52 1 1 2,52 14/11/2023 1 1 2,52 3 102 258,06 15/11/2023 8 1 429 3 543,92 1 200 498,00 16/11/2023 - - - 8 1 479 3 756,66 17/11/2023 2 201 514,56 22 3 599 9 573,34 20/11/2023 10 1 800 4 536,00 16 2 800 7 252,00 21/11/2023 1 1 2,64 7 1 201 3 194,66 22/11/2023 2 200 532,00 7 910 2 457,00 23/11/2023 6 306 813,96 7 531 1 433,70 24/11/2023 16 1 694 4 455,22 1 3 8,10 27/11/2023 2 500 1 300,00 1 10 26,10 28/11/2023 5 1 923 4 961,34 1 1 2,60 29/11/2023 9 2 121 5 387,34 1 1 2,57 30/11/2023 4 738 1 874,52 1 20 51,20 01/12/2023 1 1 2,54 3 274 701,44 04/12/2023 9 2 220 5 594,40 2 141 360,96 06/12/2023 5 1 500 3 795,00 2 10 25,50 07/12/2023 - - - 1 250 637,50 08/12/2023 4 1 500 3 765,00 - - - 11/12/2023 4 715 1 787,50 2 1 000 2 530,00 12/12/2023 11 3 286 8 149,28 2 12 30,36 13/12/2023 - - - 4 548 1 359,04 14/12/2023 3 263 652,24 4 1 001 2 502,50 15/12/2023 1 138 342,24 2 51 128,01 18/12/2023 3 301 746,48 4 256 642,56 19/12/2023 9 3 100 7 533,00 - - - 20/12/2023 2 600 1 428,00 2 300 720,00 21/12/2023 2 400 928,00 - - - 22/12/2023 - - - 3 895 2 112,20 27/12/2023 2 266 627,76 4 530 1 261,40 28/12/2023 - - - 6 970 2 308,60 29/12/2023 - - - 11 3 200 7 744,00