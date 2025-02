TRANSITION EVERGREEN : Accélération de la stratégie de concentration de Transition Evergreen sur le segment " Infrastructures " - Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour la société Safra SA du segment " Industrie "

Paris – 5 février 2025 – 8h30

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR - Euronext Paris) , fonds evergreen coté en France sur Euronext Paris dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, renforce sa stratégie visant à concentrer les investissements et les financements du fonds sur le segment « Infrastructures », composé d'actifs stratégiques : Evergaz , acteur de référence du biogaz en France, F & W , filiale d'Everwood et 2 ème acteur aux États-Unis dans le domaine du conseil et de la gestion de ressources forestières, Groupe EverWatt , pionnier de l'autoconsommation solaire en France et pHYnix , développeur dans le secteur de l'hydrogène vert en Espagne.

Dans cette optique, Transition Evergreen a notamment engagé des discussions avec des acteurs financiers susceptibles de financer, aux côtés de Transition Evergreen, tout ou partie des activités liées aux infrastructures d'énergies renouvelables utilisant des technologies matures (biogaz, solaire).

Transition Evergreen entend par ailleurs poursuivre son accompagnement de F & W, filiale d'Everwood, en ce compris en capital. La position concurrentielle et l'exposition de cette société aux États-Unis constituent un axe majeur de développement pour Transition Evergreen.

Les autres activités, regroupées sous le segment « Industrie [1] », seront accompagnées dans leur recherche d'adossement à des investisseurs financiers ou stratégiques externes, à même d'accompagner leurs plans de forte croissance.

Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour Safra

Par décision du Tribunal de Commerce d'Albi en date du 4 février 2025, la société Safra SA, acteur français de la mobilité décarbonée, a été placée en redressement judiciaire.

Ce redressement judiciaire a pour objectif de permettre à Safra de poursuivre son activité et de restructurer son passif sous l'égide du Tribunal de Commerce. En outre, Safra poursuit activement les discussions engagées avec un consortium financier asiatique.

Transition Evergreen suivra avec attention la restructuration de sa participation au cours des prochains mois en continuant d'accompagner les dirigeants, afin de trouver la meilleure conclusion possible à son investissement.

La participation de Transition Evergreen au capital de Safra est de 34,79%.

L'ouverture de cette procédure de redressement judiciaire va conduire Transition Evergreen à déprécier l'intégralité de la valeur de Safra au sein de la juste valeur des participations, et ce même si un plan de continuation semble être privilégié dans le cadre de cette procédure. L'impact de cette procédure de redressement judiciaire sur la juste valeur des participations de Transition Evergreen au 30 juin 2024 est de l'ordre de -20%.

Le lancement de cette procédure collective illustre encore un peu plus la difficulté du financement de l'industrie en France, en particulier au cours des 18 derniers mois.

Face à ce changement de paradigme, rapide et profond, Transition Evergreen continue de recentrer son portefeuille, tel qu'annoncé il y a quelques mois, sur les sociétés actives dans le développement d'infrastructures de production d'énergie renouvelable ainsi que sur les services à l'environnement.

À propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est un fonds evergreen coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz , un des leaders de l'industrie du biogaz en France, C4 , opérateur intégré du biogaz en Allemagne, EverWatt , producteur d'énergie renouvelable décentralisée, Everwood , acteur de la gestion durable des forêts, ainsi que Safra , acteur français de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label Greenfin, label qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement et est attribué aux fonds qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la construction et la vie de leur portefeuille, respectent les critères d'exclusion fixés par le label et ont un impact positif sur la transition énergétique et écologique. Transition Evergreen a également reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

[1] Ce segment regroupe Safra , concepteur et fabricant de bus à hydrogène et pionnier du rétrofit d'autocar hydrogène, LPF Groupe , acteur de référence de l'emballage éco-produit et éco-concu à destination des métiers du Luxe, et Wooday , filiale d'Everwood, acteur important en France dans la distribution de bois-énergie.