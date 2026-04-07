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Transgene se distingue après la signature d'un accord de licence avec NEC Bio
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 11:08

Jeudi soir après la clôture des places européennes, la société de biotechnologie (2,57%) et NEC Bio ont annoncé la conclusion d'un accord de licence visant à poursuivre le développement clinique du vaccin thérapeutique individualisé TG4050 dans le traitement adjuvant du cancer de la tête et du cou HPV-négatif après opération chirurgicale.

Le produit est actuellement évalué chez des patients atteints d'un cancer de la tête et du cou pour éviter la rechute de la maladie et prolonger la période de rémission après chirurgie et traitement adjuvant. TG4050 est conçu pour stimuler et éduquer le système immunitaire contre le cancer d'un patient en ciblant des mutations génétiques propres à sa tumeur (néoantigènes).

Le contrat de licence garantit à Transgene l'accès à la plateforme de prédiction de néoantigènes de NEC basée sur l'IA pour la poursuite du développement de TG4050. Il concède également à la société française les droits nécessaires à la poursuite du développement clinique de ce candidat-médicament, à sa commercialisation et à la signature de potentiels partenariats. NEC de son côté conservera l'entière propriété et le contrôle opérationnel de sa plateforme d'IA et soutiendra Transgene dans la conduite des activités cliniques ultérieures.

Au niveau financier, NEC recevra des frais d'accès à sa technologie à hauteur de 2,5 millions d'euros, sous la forme d'actions Transgene, ainsi que 2,5 millions d'euros supplémentaires en numéraire, versés en plusieurs tranches jusqu'au début de l'année 2028. Un paiement complémentaire, conditionné à l'atteinte de jalons, est prévu et sera réglé pour partie en actions Transgene. Enfin, NEC est susceptible de percevoir d'autres paiements liés à l'avancée du développement, dont le montant est confidentiel, ainsi qu'un pourcentage à deux chiffres des bénéfices ou des revenus issus de licences.

Oddo BHF considère que "l'accord limite l'impact financier immédiat sur la trésorerie tout en alignant les intérêts des deux partenaires sur le succès clinique et commercial de TG4050".

Les analystes ajoutent qu'ils considèrent cet accord comme stratégiquement positif pour Transgene, dans la mesure où il renforce la maîtrise du candidat-médicament dans une indication à fort potentiel et à un stade charnière de développement. La recommandation est maintenue à surperformance sur le titre Transgene, avec un objectif de cours confirmé à 1,10 euro.

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