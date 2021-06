Strasbourg, France, le 8 juin 2021, 17 h 45 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce que l'Office de la propriété intellectuelle du Japon (Japan Patent Office) a autorisé le brevet de Transgene couvrant son virus oncolytique VVcopTK-RR- codant pour un ou plusieurs inhibiteurs de points de contrôle (immune checkpoint inhibitor - ICI). Cette autorisation s'ajoute aux précédentes délivrances de brevets obtenues dans des pays représentant des marchés clés pour l'industrie pharmaceutique. Les droits de propriété intellectuelle obtenus protègent le virus VVcopTK-RR- de Transgene codant pour un ou plusieurs ICIs jusqu'en 2035.



VVcopTK-RR- est un Vaccinia virus de la souche Copenhagen est doté d'une large capacité génomique et présente la double délétion TK-RR-, qui permet de limiter sa réplication aux seules cellules tumorales. Ce virus modifié a été breveté par Transgene et est à la base de sa plateforme Invir.IO(TM). Les candidats issus du VVcopTK-RR- ont pour but de stimuler une réponse immunitaire localisée dans la tumeur et d'optimiser le profil de sécurité du virus.



