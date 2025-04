Transgene recrute une Directrice des opérations techniques (CTO) pour accélérer le développement de ses innovations

Le Dr Steiner poursuivra l’amélioration des procédés de fabrication des immunothérapies indivi-dualisées issues de la plateforme myvac®





Strasbourg, France, le 1er avril 2025, 17 h 45 — Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotech-nologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce la nomination de Simone Steiner, PhD, en tant que Directrice des opérations tech-niques (CTO), à compter de ce jour.





Le Dr Steiner sera responsable de la fabrication et du développement de procédés pour les produits du portefeuille d’immunothérapies innovantes de Transgene. Elle aura notamment la responsabilité de poursuivre l’optimisation des procédés et de la fabrication des traitements individualisés, reposant sur des néoantigènes. Simone Steiner sera également impliquée dans le développement de potentiels nou-veaux candidats, issus de la plateforme myvac®, ainsi que dans le démarrage d’une deuxième étude cli-nique, prévu au quatrième trimestre 2025.



Membre du Comité Exécutif, le Dr Steiner rapporte directement au Président-Directeur général, Alessan-dro Riva.



.../...