Transgene reçoit l’autorisation de lancer un essai de Phase I avec TG6050, un virus oncolytique innovant armé avec de l’IL-12 et administré par voie intraveineuse

TG6050 est un virus oncolytique propriétaire, issu de la plateforme Invir.IO™ de Transgene, exprimant l’interleukine 12 (IL-12) et un anticorps anti-CTLA4.



L’essai de Phase I, nommé Delivir, évaluera l’administration intraveineuse (IV) de cette immunothérapie multifonctionnelle innovante chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules.



Strasbourg, France, le 6 janvier 2023, 7 h 30 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre les cancers reposant sur des vecteurs viraux, annonce avoir reçu l’autorisation de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), pour procéder à un essai clinique de Phase I du virus oncolytique innovant TG6050 en France. Ce nouveau candidat-médicament sera administré par voie intraveineuse à des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (non-small cell lung cancer, NSCLC) au stade avancé.



