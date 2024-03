Transgene prévoit des avancées significatives sur son portefeuille d’immunothérapies en 2024 et étend sa visibilité financière jusqu’au 4ème trimestre 2025

Résultats annuels 2023 et point sur l’activité



­ - TG4050 : de nouveaux résultats attendus en 2024 sur l’actif phare de Transgene

­ - Les autres programmes cliniques et de recherche et innovation (R&I) continueront de progresser, de fournir des résultats et de renforcer le portefeuille de Transgene dans les 24 prochains mois

­ - Nouvelle direction concentrée sur le succès de TG4050 et du portefeuille de produits

­ - Visibilité financière étendue jusqu’au 4ème trimestre 2025 grâce à l’extension de la ligne de crédit apportée par l’actionnaire de référence, l’Institut Mérieux



Conférence téléphonique en anglais ce jour à 18 h (détails en fin de communiqué)



Strasbourg, France – Le 27 mars 2024, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, publie ses résultats financiers pour l’exercice 2023 et fait un point sur l’avancée de son portefeuille de produits et les prochaines étapes.



