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Transgene présentera son vaccin thérapeutique individualisé TG4050 au World Vaccine Congress
information fournie par Boursorama CP 26/03/2026 à 17:45

Strasbourg, France, le 26 mars 2026, 17h45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce que son Vaccin Thérapeutique Individualisé reposant sur des Néoantigènes (VTIN), TG4050, fera l’objet d’une présentation orale de 30 minutes à la conférence annuelle World Vaccine Congress, à Washington D.C., (États-Unis), du 31 mars au 2 avril 2026. La présentation aura lieu le 1er avril.

La présentation portera sur les résultats obtenus dans la partie Phase 1 de l’essai de Phase 1/2 en cours dans le cancer de la tête et du cou. Transgene présentera aussi le potentiel des VTINs et le rôle qu’ils pourraient jouer pour transformer l’avenir du traitement des cancers au stade précoce de la maladie.

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