Transgene présentera de nouvelles données sur son vaccin individualisé TG4050 à l’AACR 2024

Présentation d’un poster contenant de nouvelles données

de l’essai randomisé de Phase I de TG4050 dans les cancers de la tête et du cou



Strasbourg, France, le 06 mars 2023, 7 h 30 — Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, présentera un poster sur de nouvelles données de l’essai randomisé de Phase I de TG4050 à l’AACR (American Association for Cancer Research), qui se tiendra à San Diego (États-Unis) du 5 au 10 avril 2024.



L’abstract sera disponible sur le site internet de l’AACR le 5 avril 2024 à 21 h (heure de Paris).



