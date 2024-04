Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Transgene: présente les résultats d'un vaccin à l'AACR information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 10:21









(CercleFinance.com) - Transgene et NEC présentent les premiers signes de bénéfice clinique de leur vaccin individualisé contre le cancer, TG4050, dans les cancers de la tête et du cou à l'American Association for Cancer Research (AACR) à San Diego (États-Unis).



Les nouvelles données immunologiques de Phase I confirment la forte immunogénicité de TG4050 dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou.



Tous les patients traités sont encore en rémission après un suivi médian de 18,6 mois. La Phase II de l'étude clinique débutera dans les semaines à venir.



TG4050 est issu de la plateforme myvac® de Transgene et bénéficie des technologies d'Intelligence Artificielle (IA) de NEC pour l'identification et la prédiction des néoantigènes les plus immunogènes.



Le Dr Alessandro Riva, Président-Directeur général de Transgene, commente : ' La quasi-totalité des patients développe une réponse immunitaire spécifique contre les antigènes cibles que nous avons sélectionnés, renforçant la preuve de principe de notre candidat phare. TG4050 démontre déjà un effet bénéfique pour les patients atteints de cancers de la tête et du cou à fort risque de rechute '.





