Transgene présente l'e-poster détaillant les résultats de l'essai de Phase 1b/2 de TG4001 en combinaison avec avelumab dans les cancers avancés HPV-positifs

­- La combinaison de TG4001 et avelumab montre une activité clinique antitumorale prononcée avec un taux de réponse de 23,5 %

­- La présence de métastases hépatiques a un impact notable sur les résultats cliniques : chez les patients sans métastases hépatiques, le taux de réponse s'élève à 34,8 % et une médiane de survie sans progression de 5,6 mois a été atteinte

-­ Le traitement induit des changements au sein du microenvironnement tumoral caractérisés par des réponses et des activités immunitaires significatives et durables contre la tumeur





Une conférence téléphonique aura lieu le 12 novembre à 18 h 00



