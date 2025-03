Transgene participera à de prochaines rencontres investisseurs

Strasbourg (France), le 11 mars 2025, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce aujourd'hui que son équipe de direction rencontrera des investisseurs institutionnels lors des prochaines éditions de :

- Investor Access Event (par Investor Access), le 1er avril 2025, à Paris.

- Life Sciences Conference (par Van Lanschot Kempen), le 2 avril 2025, à Amsterdam.



Prochaines communications financières :

- Les résultats annuels 2024 et point sur l’activité, dédiés aux analystes et investisseurs, le 27 mars 2025 à 17 h 45 (12 h 45 ET).

- Une conférence (en anglais) le 27 mars 2025, à 18 h 00 (13 h 00 ET). Un enregistrement audio sera également disponible sur le site internet de la société (www.transgene.fr) après la conférence.



.../...