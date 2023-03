Transgene nomme John C. Bell et Pedro Romero en tant que Conseillers Scientifiques

Strasbourg, France, 9 mars 2023, 17 h 45 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies virales pour le traitement du cancer, annonce la nomination du Dr John C. Bell et du Dr Pedro Romero en tant que Conseillers Scientifiques.



« John et Pedro sont des personnalités de renommée mondiale en matière d’immunothérapie contre le cancer. Ils apporteront une expertise considérable à Transgene », déclare Hedi Ben Brahim, DG de Transgene. « Nous sommes honorés de les avoir à nos côtés et sommes impatients de travailler avec eux au moment où nous franchissons des étapes importantes pour le développement clinique de nos candidats virus oncolytiques et vaccins thérapeutiques contre le cancer. »



.../...