TRANSGENE: Les données positives générées en 2022 avec les principaux candidats cliniques confortent les perspectives de Transgene pour 2023, dans un contexte porteur pour les vaccins thérapeutiques contre le cancer et les virus oncolytiques

Résultats annuels 2022 et point sur l’activité



­- TG4050 : Les nouvelles données de Phase I confirment le potentiel clinique et commercial de cette immunothérapie personnalisée innovante. Préparation d’un essai de Phase II dans le cancer de la tête et du cou, dont le but est de fournir des données en vue d’une potentielle autorisation.

­- TG4001 : Analyse intermédiaire positive permettant la poursuite de l’essai clinique de Phase II randomisé. Résultats finaux communiqués en 2024. Transgene prépare une étude à visée d’enregistrement.

­- Virus oncolytiques : De nouvelles données cliniques confirment le potentiel des virus oncolytiques Invir.IO® à être administrés par voie intraveineuse. Lancement de TG6050, un nouveau virus oncolytique multi-armé visant une indication majeure en oncologie.

­- 26,8 millions d’euros de trésorerie disponible au 31 décembre 2022, donnant une visibilité financière jusqu’en début 2024.



