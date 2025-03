Transgene franchit des étapes clés en 2024, avec la preuve de principe clinique de son vaccin individualisé contre le cancer - Perspectives prometteuses pour 2025

Résultats annuels 2024 et point sur l’activité





- Obtention de la preuve de principe clinique du vaccin thérapeutique individualisé TG4050 dans l’étude de Phase I en situation adjuvante des cancers de la tête et du cou  Nouvelles données attendues au deuxième trimestre 2025 avec le suivi de tous les patients inclus dans la Phase I, à 24 mois





- Fin de la randomisation dans la partie Phase II de l’essai clinique de Phase I/II de TG4050 (cancers de la tête et du cou) prévue au quatrième trimestre 2025





- Démarrage attendu d’un nouvel essai clinique, évaluant notre vaccin thérapeutique individualisé dans une seconde indication, au quatrième trimestre 2025





- Transgene est financée jusqu’à fin avril 2026







Conférence téléphonique en anglais ce jour à 18 h (détails en fin de communiqué)





.../...