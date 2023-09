Transgene fait progresser son portefeuille d’immunothérapies innovantes et étend sa visibilité financière jusqu’à fin 2024

Résultats financiers du 1er semestre 2023 et point sur l’activité

- Des données prometteuses ont été présentées à des congrès de référence au 1er semestre 2023 sur des essais en cours avec TG4050, son vaccin thérapeutique individualisé, et TG4001, son vaccin thérapeutique contre les cancers HPV-positifs

- Les données d’immunogénicité obtenues dans les essais cliniques confirment le mécanisme d’action des vaccins thérapeutiques TG4050 et TG4001

- Transgene poursuit le développement de TG4050 avec une étude de Phase II randomisée dans le cancer de la tête et du cou qui débutera en 2024

- Nomination du Dr Alessandro Riva en tant que Président - Directeur Général au 1er juin 2023

- Visibilité financière étendue jusqu’à fin 2024 à travers un financement non dilutif apporté par l’actionnaire de référence, l’Institut Mérieux



Conférence téléphonique en anglais ce jour à 18 h (détails en fin de communiqué)



.../...