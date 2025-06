Transgene et Nec publient des résultats très positifs pour leur vaccin TG4050 contre le cancer

(AOF) - A l’occasion d’une présentation lors de la conférence annuelle de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), Transgene et NEC Corporation ont dévoilé des résultats positifs sur le TG4050 un vaccin individualisé néoantigénique contre le cancer. Les données révèlent que le vaccin est bien toléré et que les traitements ont été produits sur mesure pour les patients de l’essai clinique évaluant le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou, HPV-négatifs localement avancés et opérables.

Les réponses immunitaires contre les néoantigènes du vaccin en monothérapie persistent après deux ans et le taux de survie sans récidive est de 100 % après au moins deux ans de suivi des patients.

Pour le Dr Alessandro Riva, président-directeur général de Transgene, " La persistance des réponses cliniques et immunitaires observées sur deux ans chez les patients ayant reçu TG4050 en monothérapie, ainsi que son profil de sécurité positif, marquent une étape importante pour Transgene. Ces résultats confirment la promesse clinique de TG4050 et renforcent notre engagement à accélérer le développement de cette immunothérapie individualisée dans le traitement adjuvant des patients atteints de cancers opérables de la tête et du cou ".

