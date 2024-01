Transgene et NEC étendent leur collaboration et poursuivent ensemble le développement clinique de TG4050, un vaccin thérapeutique individualisé contre le cancer

Transgene et NEC prévoient de lancer, en 2024, une extension de l’étude randomisée de Phase I en essai randomisé de phase I/II pour continuer à démontrer le potentiel de TG4050 comme traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou.



Strasbourg, France & Tokyo, Japon, le 8 janvier 2024, 17h45 CET / le 9 janvier 2024, 9h00 JST – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, et NEC Corporation (NEC ; TSE : 6701), un leader des technologies de l’information, des réseaux et de l’intelligence artificielle (IA), annoncent la signature d’un accord de collaboration portant sur la poursuite de l’évaluation clinique du vaccin individualisé néoantigénique contre le cancer TG4050.



.../...