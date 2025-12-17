 Aller au contenu principal
Transgene annonce ses prochaines rencontres avec les investisseurs
17/12/2025

Transgene annonce ses prochaines rencontres avec les investisseurs


Strasbourg (France), le 17 décembre 2025, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce aujourd'hui que son équipe de direction rencontrera des investisseurs institutionnels lors des prochaines éditions de :

- LifeSci Partners Corporate Access Event (par LifeSci Partners), les 12 et 13 janvier 2026, à San Francisco (États-Unis) en parallèle de la conférence JP Morgan Healthcare;
- Biomed Forum (par Allinvest Securities), le 29 janvier 2026, à Paris (France).

