Pour recevoir toute l'information financière d'ONXEO en temps réel, faites-en la demande par mail à onxeo@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.



Paris (France), le 29 juillet 2020 - 18h30 CEST - Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhague : ONXEO), ci-après « Onxeo » ou « la Société », société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l'ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, annonce aujourd'hui la décision par son Conseil d'administration du transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris.



Ce transfert vise à permettre à Onxeo d'être cotée sur un marché plus approprié à la taille de l'entreprise et à sa capitalisation boursière. Le transfert sur Euronext Growth Paris devrait permettre de bénéficier d'un cadre réglementaire mieux adapté aux PME et de diminuer les coûts liés à la cotation. Onxeo entend maintenir les standards actuels en termes de communication financière, dans un souci de transparence vis-à-vis de ses actionnaires.