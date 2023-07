Transfert de 119 magasins Casino sous enseigne Intermarché : les salariés inquiets pour leurs conditions de travail

( AFP / JOEL SAGET )

Les travailleurs sont inquiets. Interrogés par l'AFP mardi 11 juillet, des représentants syndicaux du groupe Casino ont fait part de leur préoccupation au sujet des 4.000 salariés concernés par le transfert de 119 magasins Casino sous enseigne Intermarché. Ils craignent en effet qu'ils connaissent des "conditions de travail dégradées" à l'issue d'une période de transition de 15 mois pendant laquelle ils conserveront leurs acquis sociaux.

Lundi, à Saint-Etienne, s'est tenu un comité social et économique central (CSEC) extraordinaire de Distribution Casino France (DCF), l'entité dans laquelle est logée l'activité commerciale de Casino en France, en présence de dirigeants du groupement Les Mousquetaires/Intermarché. "Les conditions de travail seront beaucoup plus dégradées sur le plan social pour les 4.000 salariés concernés par le transfert", selon un participant à ces discussions ayant demandé l'anonymat. "Commercialement on aurait beaucoup à apprendre d'Intermarché, mais socialement on a beaucoup à perdre".

"Les dirigeants d'Intermarché nous ont expliqué que bien que ce soit obligatoire à partir de 11 salariés, les deux tiers de leurs magasins n'ont pas de CSE, officiellement faute de candidat, tout en essayant de nous convaincre qu'ils fonctionnent très bien ainsi", a expliqué un délégué syndical CGT. Interrogé sur ce point, Intermarché a répondu à l'AFP que "dans le groupement, il n'y a pas de statistiques globales sur ce sujet concernant les points de vente indépendants". "L'exemple cité concerne le cas particulier de certains des points de vente d'un chef d'entreprise présent au CSEC de lundi".

Interrogé sur l'emploi, le patron du groupement Intermarché s'est dit "optimiste"

"Ce qui peut susciter des interrogations pour les représentants du personnel, c'est que côté Intermarché, chaque magasin ne fonctionne pas avec un CSE, alors que chez nous, c'est le cas", a également observé devant quelques journalistes, dont l'AFP, mardi à Lyon, la directrice générale des Enseignes Casino, Magali Daubinet-Salen, jugeant toutefois la réunion "très positive". "Il y a une très grande vigilance sociale dans tout ce qui va se passer. Je ressens ça côté Intermarché", a-t-elle encore estimé, précisant que "l'ensemble du personnel" concerné sera transféré "avec l'ancienneté et le salaire".

Les syndicats sont inquiets de la cession de magasins à Intermarché, car au sein de ce groupement d'indépendants, la politique sociale dépend de chaque patron de magasin. Lundi sur BFMTV/RMC le patron du groupement Intermarché Thierry Cotillard a expliqué que les magasins Casino concernés devraient passer sous son enseigne "à partir du 2 novembre pour 60 d'entre eux" et début 2024 pour la "petite soixantaine" suivante. Interrogé sur l'emploi, il s'est dit "optimiste", ayant "espoir de développer le chiffre d'affaires". "Avec une croissance de 10 ou 20% de chiffre d'affaires, il faudra embaucher", a-t-il observé.