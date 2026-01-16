TransDigm rachète deux entreprises pour un montant de 2,2 milliards de dollars dans le cadre de l'expansion du marché secondaire de l'aérospatiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du communiqué de presse, ainsi que des informations générales)

Le fabricant de composants aéronautiques TransDigm Group TDG.N a déclaré vendredi qu'il achèterait Jet Parts Engineering et Victor Sierra Aviation à la société de capital-investissement Vance Street Capital pour environ 2,2 milliards de dollars, avantages fiscaux compris, renforçant ainsi sa présence sur le marché de l'après-vente aéronautique.

Jet Parts et Victor Sierra conçoivent et fabriquent des solutions pour le marché secondaire de l'aéronautique, c'est-à-dire la vente de pièces de rechange et de produits d'entretien après la vente de l'équipement d'origine.

La demande de pièces détachées et de produits d'entretien pour les avions est en plein essor, car les compagnies aériennes prolongent la durée de vie de leurs flottes en raison des retards de livraison, ce qui fait de l'activité de services après-vente à forte marge l'un des segments les plus rentables de l'aérospatiale.

En 2025, Jet Parts et Victor Sierra, qui ont des clients dans l'aviation commerciale, régionale et de fret, ont généré collectivement un chiffre d'affaires d'environ 280 millions de dollars.

Selon Mike Lisman, directeur général de TransDigm, la totalité du chiffre d'affaires de ces entreprises sur le marché des pièces détachées commerciales provient de pièces alternatives exclusives, ce qui constitue une proposition de valeur unique.

En décembre, TransDigm a racheté Stellant Systems - dont environ 50 % du chiffre d'affaires provient du marché des pièces de rechange - à Arlington Capital Partners pour 960 millions de dollars en espèces.

En octobre, le fabricant de pièces aérospatiales a également conclu l'acquisition, pour 765 millions de dollars, du fabricant de capteurs de proximité Simmonds Precision Products , dont environ 40 % du chiffre d'affaires provient du marché des pièces de rechange.

"Il s'agit d'une progression naturelle pour TransDigm. Nous avons déployé des efforts considérables et à long terme en matière d'homologation des fabricants de pièces au sein de nos unités d'exploitation existantes", a déclaré Nick Howley, président du conseil d'administration de TransDigm.