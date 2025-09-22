 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 839,44
-0,18%
Traitements contre l'obésité: l'Américain Pfizer rachète Metsera
22/09/2025

( AFP / ANGELA WEISS )

( AFP / ANGELA WEISS )

Le laboratoire Pfizer va racheter la biotech Metsera pour au moins 4,9 milliards de dollars, mettant la main sur ses traitements en développement contre l'obésité, ont annoncé les deux entreprises américaines lundi dans un communiqué commun.

Avec cette acquisition, Pfizer entend élargir son portefeuille et prendre une part du gigantesque marché des médicaments contre l'obésité, un secteur aujourd'hui en pleine expansion.

"L'obésité est un domaine vaste et en croissance avec plus de 200 problèmes de santé qui lui sont associés. L'acquisition proposée de Metsera (...) propulse Pfizer dans ce domaine thérapeutique clé", a souligné Albert Bourla, le PDG de Pfizer, cité dans le communiqué.

L'opération - qui devrait être finalisée au quatrième trimestre de 2025 - comprend le rachat par Pfizer des actions de Metsera pour 47,5 dollars par action, à hauteur de 4,9 milliards de dollars.

Le succès des traitements contre l'obésité et le diabète - marché actuellement dominé par le Danois Novo Nordisk, propriétaire d'Ozempic et Wegovy, et par l'Américain Eli Lilly, propriétaire de Zepbound -, a aiguisé l'appétit des entreprises pharmaceutiques qui multiplient les acquisitions dans le secteur.

Jeudi, le géant pharmaceutique suisse Roche a par exemple racheté l'entreprise californienne 89bio, spécialisée dans les maladies du foie et cardiométaboliques, pour laquelle il va débourser près de 3,5 milliards de dollars.

En mars 2025, le groupe avait également conclu un partenariat avec le danois Zealand Pharma pour développer avec lui un traitement qui agit sur l'hormone de la satiété.

Pfizer avait été l'un des premiers laboratoires à commercialiser un vaccin à ARN messager contre le Covid-19, ce qui avait dynamisé ses revenus durant plusieurs années.

Néanmoins, le cours de son action a massivement chuté depuis, passant de plus de 58 dollars en décembre 2021 à 24 dollars à la clôture de la Bourse de New York vendredi.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de Wall Sreet, le titre de Pfizer gagnait 1,6% tandis que celui de Metsera s'envolait de 60% aux alentours de 12H00 GMT.

PFIZER
24,030 USD NYSE -0,44%

