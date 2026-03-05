Trafigura et une société minière vénézuélienne signent un accord portant sur 1 000 kg d'or, selon Axios

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration de la Maison Blanche aux paragraphes 3-5)

La compagnie minière publique du Venezuela a signé un accord de plusieurs millions de dollars pour vendre jusqu'à 1 000 kg de lingots d'or au négociant en matières premières Trafigura pour les marchés américains, a rapporté Axios mercredi, citant deux sources familières avec l'accord.

L'accord prévoit que la société minière vénézuélienne Minerven fournisse 650 à 1 000 kg de lingots d'or à Trafigura, a rapporté Axios, ajoutant que Trafigura expédiera l'or aux raffineries dans le cadre d'un accord distinct avec le gouvernement américain.

Un responsable de la Maison Blanche a confirmé l'accord dans une déclaration à Reuters, précisant que le secrétaire américain à l'Intérieur Doug Burgum, qui est arrivé au Venezuela mercredi, a contribué à le conclure.

"Cet accord historique sur l'or entre Trafi et le Venezuela était en préparation sur les instructions du président Trump", a déclaré le responsable. "Nous aidons le Venezuela à restaurer son secteur minier, ce qui aidera l'industrie américaine à obtenir les minéraux dont elle a besoin."

Le fonctionnaire n'a pas fourni de détails spécifiques sur les termes de l'accord.