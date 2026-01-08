 Aller au contenu principal
Trafic de navettes Getlink grevé par les perturbations de fin décembre
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 09:00

Getlink annonce que son service de navettes LeShuttle a transporté 188 687 véhicules de tourisme au mois de décembre 2025, en baisse de 3% en comparaison annuelle, notamment impacté par des perturbations les 30 et 31 décembre.

De son côté, le service LeShuttle Freight d'Eurotunnel a transporté 93 979 camions dans le tunnel sous la Manche en décembre 2025, soit une légère contraction de 2% par rapport au dernier mois de 2024.

Sur l'ensemble de l'année 2025, 1 163 124 camions et 2 234 093 véhicules de tourisme ont ainsi traversé la Manche à bord des navettes, des nombres respectivement en baisse de 3% et en hausse de 2% comparé l'année précédente.

