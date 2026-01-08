Trafic de navettes Getlink grevé par les perturbations de fin décembre
De son côté, le service LeShuttle Freight d'Eurotunnel a transporté 93 979 camions dans le tunnel sous la Manche en décembre 2025, soit une légère contraction de 2% par rapport au dernier mois de 2024.
Sur l'ensemble de l'année 2025, 1 163 124 camions et 2 234 093 véhicules de tourisme ont ainsi traversé la Manche à bord des navettes, des nombres respectivement en baisse de 3% et en hausse de 2% comparé l'année précédente.
