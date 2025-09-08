 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 693,31
+0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Trafic de navettes contrasté pour Getlink en août
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 08:42

(Zonebourse.com) - Getlink , la maison mère d'Eurotunnel, annonce que LeShuttle Freight a transporté 86 090 camions en août 2025, soit un recul de 5% par rapport au même mois en 2024, ce qui s'explique notamment par un effet calendaire défavorable (impact d'environ -3%).

En revanche, l'opérateur du tunnel sous la Manche revendique le transport de 334 846 véhicules de tourisme le mois dernier pour son service LeShuttle, un nombre en croissance de 5% par rapport à août 2024.

Depuis le 1er janvier, près de 780 000 camions et plus de 1,55 million de véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des navettes d'Eurotunnel, des nombres respectivement en repli de 2% et en hausse de 3% en comparaison annuelle.

Valeurs associées

GETLINK
15,7100 EUR Euronext Paris +0,19%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank