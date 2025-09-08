Trafic de navettes contrasté pour Getlink en août
En revanche, l'opérateur du tunnel sous la Manche revendique le transport de 334 846 véhicules de tourisme le mois dernier pour son service LeShuttle, un nombre en croissance de 5% par rapport à août 2024.
Depuis le 1er janvier, près de 780 000 camions et plus de 1,55 million de véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des navettes d'Eurotunnel, des nombres respectivement en repli de 2% et en hausse de 3% en comparaison annuelle.
