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Trade Desk recule après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires en baisse pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 11:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** Trade Desk TTD.O recule de 15,1% à 19,94 $ avant l'ouverture du marché

** La société de technologie publicitaire prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires inférieur aux estimations de Wall Street, les annonceurs faisant preuve d'une plus grande prudence budgétaire face à l'incertitude économique

** La société table sur un chiffre d'affaires d'au moins 750 millions de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations de 771,3 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'entreprise est confrontée à un environnement hautement concurrentiel, avec de grandes plateformes technologiques et des réseaux de médias de détail émergents, tels que la plateforme d'achat publicitaire d'Amazon AMZN.O , qui se disputent des parts de marché

** Affiche un chiffre d'affaires de 688,9 millions de dollars au premier trimestre, supérieur aux estimations de 679,2 millions de dollars

** À la dernière clôture, TTD affichait une baisse de 38,12% depuis le début de l'année

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