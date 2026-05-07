Trade Desk prévoit un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de technologie publicitaire Trade Desk Inc TTD.O a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieures aux estimations de Wall Street, les annonceurs se montrant plus prudents dans la gestion de leurs budgets dans un contexte macroéconomique incertain.

La société table sur un chiffre d'affaires d'au moins 750 millions de dollars, contre des estimations de 771,3 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'action de la société a chuté de plus de 17% en séance prolongée.