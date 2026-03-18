Trade Desk chute après la publication d'un rapport selon lequel Publicis aurait déconseillé à ses clients d'utiliser sa plateforme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anhata Rooprai

Les actions de lasociété de technologie publicitaire Trade Desk TTD.O ont chuté mercredi, les analystes de Wall Street ayant revu à la baisse le titre à la suite d'un rapport selon lequel le géant français de la publicité Publicis Groupe PUBP.PA a déconseillé à ses clients d'utiliser la plateforme d'achat de médias de la société.

L'action a chuté de près de 6 %, s'ajoutant à la baisse de 7,4 % de mardi après qu'Ad Age a rapporté qu'un audit récent commandé par Publicis a révélé que Trade Desk avait violé plusieurs clauses de leur accord, ce qui a entraîné la recommandation défavorable.

Trade Desk a facturé des frais multiples qui dépassaient les limites de l'accord et a activé des fonctions supplémentaires pour ses clients sans leur consentement, a déclaré le rapport, citant l'audit.

Publicis n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

"Nous sommes conscients des questions liées au processus d'audit de Publicis. Toute idée selon laquelle TTD aurait échoué à un audit est fausse", a déclaré Trade Desk dans une réponse envoyée par courriel.

Contrairement aux écosystèmes publicitaires fermés de Google GOOGL.O , propriété d'Alphabet, et de Facebook META.O , propriété de Meta, Trade Desk est un intermédiaire indépendant qui permet aux marques et aux agences d'acheter des publicités et de mener des campagnes sur n'importe quel site web ou application de leur choix.

Au moins deux sociétés de courtage ont revu l'action à la baisse à la suite de cette nouvelle, tandis que trois ont abaissé leurs objectifs de prix.

"Nous ne sommes pas certains de la prudence des estimations actuelles pour 2026 si la société perd effectivement une partie de sa clientèle à la suite de cet audit", a déclaré Stifel, qui a abaissé sa note de "acheter" à "neutre".

Les prévisions de revenus de Trade Desk pour le premier trimestre ont été inférieures aux estimations des analystes le mois dernier, et ses actions ont chuté de près de 34 % cette année, après une baisse de 68 % en 2025.

L'entreprise est confrontée à une forte concurrence de la part des "jardins clos" qui intègrent le contenu, le commerce et les données des utilisateurs pour attirer les annonceurs. La plateforme d'achat de publicité d'Amazon AMZN.O , en particulier, avec son vaste trésor de données sur les acheteurs, est devenue un rival redoutable.

Barton Crockett, analyste chez Rosenblatt Securities, a déclaré que la baisse des revenus pourrait pousser les agences de publicité à adopter une position plus conflictuelle avec Trade Desk et à s'engager dans des domaines qui se chevauchent.

"Nous pensons que cela pourrait être le signe d'un changement structurel", a déclaré Barton Crockett.