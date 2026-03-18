 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trade Desk chute après la publication d'un rapport selon lequel Publicis aurait déconseillé à ses clients d'utiliser sa plateforme
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 16:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anhata Rooprai

Les actions de lasociété de technologie publicitaire Trade Desk TTD.O ont chuté mercredi, les analystes de Wall Street ayant revu à la baisse le titre à la suite d'un rapport selon lequel le géant français de la publicité Publicis Groupe PUBP.PA a déconseillé à ses clients d'utiliser la plateforme d'achat de médias de la société.

L'action a chuté de près de 6 %, s'ajoutant à la baisse de 7,4 % de mardi après qu'Ad Age a rapporté qu'un audit récent commandé par Publicis a révélé que Trade Desk avait violé plusieurs clauses de leur accord, ce qui a entraîné la recommandation défavorable.

Trade Desk a facturé des frais multiples qui dépassaient les limites de l'accord et a activé des fonctions supplémentaires pour ses clients sans leur consentement, a déclaré le rapport, citant l'audit.

Publicis n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

"Nous sommes conscients des questions liées au processus d'audit de Publicis. Toute idée selon laquelle TTD aurait échoué à un audit est fausse", a déclaré Trade Desk dans une réponse envoyée par courriel.

Contrairement aux écosystèmes publicitaires fermés de Google GOOGL.O , propriété d'Alphabet, et de Facebook META.O , propriété de Meta, Trade Desk est un intermédiaire indépendant qui permet aux marques et aux agences d'acheter des publicités et de mener des campagnes sur n'importe quel site web ou application de leur choix.

Au moins deux sociétés de courtage ont revu l'action à la baisse à la suite de cette nouvelle, tandis que trois ont abaissé leurs objectifs de prix.

"Nous ne sommes pas certains de la prudence des estimations actuelles pour 2026 si la société perd effectivement une partie de sa clientèle à la suite de cet audit", a déclaré Stifel, qui a abaissé sa note de "acheter" à "neutre".

Les prévisions de revenus de Trade Desk pour le premier trimestre ont été inférieures aux estimations des analystes le mois dernier, et ses actions ont chuté de près de 34 % cette année, après une baisse de 68 % en 2025.

L'entreprise est confrontée à une forte concurrence de la part des "jardins clos" qui intègrent le contenu, le commerce et les données des utilisateurs pour attirer les annonceurs. La plateforme d'achat de publicité d'Amazon AMZN.O , en particulier, avec son vaste trésor de données sur les acheteurs, est devenue un rival redoutable.

Barton Crockett, analyste chez Rosenblatt Securities, a déclaré que la baisse des revenus pourrait pousser les agences de publicité à adopter une position plus conflictuelle avec Trade Desk et à s'engager dans des domaines qui se chevauchent.

"Nous pensons que cela pourrait être le signe d'un changement structurel", a déclaré Barton Crockett.

Valeurs associées

ALPHABET-A
310,1900 USD NASDAQ -0,23%
AMAZON.COM
210,9800 USD NASDAQ -1,96%
META PLATFORMS
618,3400 USD NASDAQ -0,69%
PUBLICIS GROUPE
71,980 EUR Euronext Paris -3,90%
THE TRADE DESK RG-A
23,5050 USD NASDAQ -6,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/03/2026 à 16:35:14.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président français Emmanuel Macron lors de la présentation du futur porte-avions "France Libre" le 18 mars 2026 à Indre, dans l'ouest de la France ( POOL / Gonzalo Fuentes )
    Le futur porte-avions s'appellera "France Libre"
    information fournie par AFP 18.03.2026 18:13 

    Un nouveau navire amiral, embarquant des drones et fort de trois catapultes : Emmanuel Macron a annoncé mercredi que le porte-avions qui succèdera en 2038 au Charles de Gaulle porterait le nom de "France Libre", en hommage à "l'esprit français" de "résistance" ... Lire la suite

  • Le nouveau maire LFI de Saint Denis (Seine-Saint-Denis), Bally Bagayoko à Paris le 11 décembre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Saint-Denis: le président PS du département condamne "le déferlement de propos racistes" contre le nouveau maire LFI
    information fournie par AFP 18.03.2026 18:10 

    Le président socialiste du département de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, a dénoncé mercredi "le déferlement de propos racistes" visant le nouveau maire insoumis de Saint-Denis, élu dès le premier tour, Bally Bagayoko. "Je condamne fermement la stigmatisation ... Lire la suite

  • Le maire RN de Perpignan Louis Aliot (g) et le candidat RN aux municipales à Carcassonne Christophe Barthès le 18 mars 2026 à Carcassonne ( AFP / Ed JONES )
    A Carcassonne, concurrence de "remparts" face au RN
    information fournie par AFP 18.03.2026 17:54 

    Un candidat Horizons et une liste de gauche conduite par un socialiste, incluant une poignée de colistiers du maire sortant divers droite, se posent à Carcassonne en "remparts" face au RN, qui fort de sa première place dimanche, croit en sa victoire au second tour ... Lire la suite

  • La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, présente le plan EU Inc., lors d'une conférence de presse à Bruxelles, le 18 mars 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Avec EU Inc., Bruxelles déroule le tapis rouge aux entrepreneurs
    information fournie par AFP 18.03.2026 17:49 

    L'UE, qui cherche à dynamiser une économie à la traîne face aux Etats-Unis et à l'Asie, veut dérouler le tapis rouge aux entrepreneurs et aux investisseurs grâce à EU Inc., un nouveau modèle juridique dévoilé mercredi, qui doit permettre de monter une société en ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank