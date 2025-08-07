Trade Desk annonce un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires trimestriel, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 4.5 et 9, et d'un contexte aux paragraphes 6-8)

Trade Desk TTD.O a fait état jeudi d'un fort ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre , pénalisé par la baisse de la demande pour ses services de publicité numérique sur le marché de la télévision connectée, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 28%.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 19 % au cours du trimestre clos le 30 juin, contre une croissance de 26 % au cours de la même période l'année dernière.

Les dépenses d'exploitation de la société ont augmenté de près de 18 % au cours du trimestre clos le 30 juin, ce qui a pesé sur les marges.

Selon Michael Ashley Schulman de Running Point Capital Advisors, les prévisions de revenus de la société pour le troisième trimestre, à savoir 717 millions de dollars, sont décevantes pour les investisseurs.

"Les investisseurs ont rapidement appuyé sur le bouton 'skip-ad', faisant chuter les actions de 28% après les heures d'ouverture et offrant au maestro du DSP sa pire journée depuis le flop de février", a déclaré Michael Ashley Schulman.

Les annonceurs, confrontés à l'incertitude économique, ont resserré leurs budgets marketing et favorisé les grandes plateformes telles que TikTok et Meta's META.O Facebook et Instagram.

En conséquence, beaucoup se débarrassent d'intermédiaires comme Trade Desk, qui fonctionne comme une plateforme à la demande (DSP), permettant aux annonceurs de planifier, d'acheter et d'optimiser des campagnes sur différents échanges publicitaires et éditeurs. Contrairement à certaines plateformes publicitaires, Trade Desk ne possède pas son propre inventaire publicitaire.

En février, les recettes du quatrième trimestre de Trade Desk n'ont pas été à la hauteur des estimations, ce qui représente le premier manque à gagner pour l'entreprise depuis au moins cinq ans.

Des concurrents comme Roku, PubMatic et Magnite pourraient profiter de cette dislocation, a ajouté Michael Ashley Schulman, "en se présentant comme des voies plus faciles pour les budgets supplémentaires"

Par ailleurs, la société a nommé Alex Kayyal au poste de directeur financier à compter du 21 août, succédant ainsi à Laura Schenkein.