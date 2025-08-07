Trade Desk annonce un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires trimestriel, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le paragraphe 2 pour indiquer que la croissance des revenus en 2024 a été de 26% et non de 25%)

Trade Desk TTD.O a fait état jeudi d'un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, pénalisé par une demande plus faible pour ses services de publicité numérique sur le marché de la télévision connectée, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 28%.

Au deuxième trimestre, Trade Desk a vu son chiffre d'affaires augmenter de 19 %, contre 26 % pour la même période de l'année précédente.

Trade Desk a également nommé Alex Kayyal au poste de directrice financière à compter du 21 août, succédant ainsi à Laura Schenkein.