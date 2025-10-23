Tractor Supply réduit ses perspectives à un niveau inférieur aux estimations en raison du ralentissement des dépenses rurales

Le distributeur de matériel agricole Tractor Supply TSCO.O a prévu des ventes et des bénéfices annuels largement inférieurs aux estimations des analystes, les résultats ayant été affectés par la prudence des consommateurs ruraux à l'égard des articles coûteux, les acheteurs privilégiant les biens de première nécessité.

Les actions de la société basée à Brentwood, dans le Tennessee, ont chuté d'environ 5 % dans les échanges de pré-marché.

La demande de biens non essentiels et à prix élevé, tels que les remorques, les équipements électriques et les produits de loisirs, reste faible dans un contexte d'incertitude macroéconomique et de taux d'intérêt élevés.

La société a déclaré que, bien qu'elle s'approvisionne principalement aux États-Unis, un environnement tarifaire volatil a ajouté des pressions sur les coûts.

Tractor Supply s'attend maintenant à ce que les ventes de 2025 augmentent de 4,6 % à 5,6 %, par rapport aux 4 % à 8 % prévus précédemment. Les analystes s'attendaient en moyenne à une hausse de 5,3 %, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice pour l'exercice 2025 de 2,06 à 2,13 dollars par action, contre une prévision précédente de 2,00 à 2,18 dollars par action; les analystes tablaient sur 2,10 dollars.

Les ventes des magasins comparables pour le troisième trimestre terminé le 27 septembre ont augmenté de 3,9 %, dépassant les attentes d'une augmentation de 3,25 %, aidées par une forte demande pour les produits saisonniers du printemps et de l'été.

La société a également annoncé un bénéfice de 49 cents par action pour le troisième trimestre, dépassant les estimations de 48 cents par action.