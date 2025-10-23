 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 245,00
+0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tractor Supply réduit ses perspectives à un niveau inférieur aux estimations en raison du ralentissement des dépenses rurales
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 14:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur de matériel agricole Tractor Supply TSCO.O a prévu des ventes et des bénéfices annuels largement inférieurs aux estimations des analystes, les résultats ayant été affectés par la prudence des consommateurs ruraux à l'égard des articles coûteux, les acheteurs privilégiant les biens de première nécessité.

Les actions de la société basée à Brentwood, dans le Tennessee, ont chuté d'environ 5 % dans les échanges de pré-marché.

La demande de biens non essentiels et à prix élevé, tels que les remorques, les équipements électriques et les produits de loisirs, reste faible dans un contexte d'incertitude macroéconomique et de taux d'intérêt élevés.

La société a déclaré que, bien qu'elle s'approvisionne principalement aux États-Unis, un environnement tarifaire volatil a ajouté des pressions sur les coûts.

Tractor Supply s'attend maintenant à ce que les ventes de 2025 augmentent de 4,6 % à 5,6 %, par rapport aux 4 % à 8 % prévus précédemment. Les analystes s'attendaient en moyenne à une hausse de 5,3 %, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice pour l'exercice 2025 de 2,06 à 2,13 dollars par action, contre une prévision précédente de 2,00 à 2,18 dollars par action; les analystes tablaient sur 2,10 dollars.

Les ventes des magasins comparables pour le troisième trimestre terminé le 27 septembre ont augmenté de 3,9 %, dépassant les attentes d'une augmentation de 3,25 %, aidées par une forte demande pour les produits saisonniers du printemps et de l'été.

La société a également annoncé un bénéfice de 49 cents par action pour le troisième trimestre, dépassant les estimations de 48 cents par action.

Valeurs associées

TRACTOR SUPPLY
55,4700 USD NASDAQ +1,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank