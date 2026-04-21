Tractor Supply freiné par les droits de douane et la faiblesse de la demande
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 16:40
Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 3,59 milliards de dollars, inférieur aux prévisions de 3,64 milliards, tandis que les ventes à magasins comparables n'ont progressé que de 0,5%, contre 1,6% attendu. Cette performance reflète un ralentissement des dépenses discrétionnaires dans un environnement économique incertain.
Les droits de douane et les taux d'intérêt élevés ont pesé à la fois sur les coûts et sur la demande, entraînant une hausse des prix d'approvisionnement. Malgré ces pressions, la marge brute est restée stable à 36,2%. Le bénéfice par action s'établit à 31 cents, en baisse de 7,2% sur un an, et inférieur aux attentes des analystes. Pour atténuer ces effets, l'entreprise a ajusté ses prix de manière ciblée et intensifié les promotions afin de préserver sa clientèle.
Malgré ces résultats, Tractor Supply poursuit son expansion avec l'ouverture de 40 nouveaux magasins sur le trimestre, portant son réseau à 2 435 points de vente. Le groupe a néanmoins maintenu ses prévisions pour l'exercice 2026, misant sur une amélioration progressive de l'environnement économique.
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