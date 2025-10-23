 Aller au contenu principal
Tractor Supply chute après des prévisions annuelles à la baisse en raison de la faiblesse des dépenses de consommation
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 14:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions du distributeur de matériel agricole Tractor Supply < TSCO.O > sont en baisse d'environ 3 % à 53,15 $ avant la mise sur le marché ** Les prévisions de la société pour ses ventes et ses bénéfices annuels sont largement inférieures aux estimations, en raison de la prudence des consommateurs ruraux concernant les articles coûteux. ** Les ventes devraient augmenter de 4,6 % à 5,6 % en 2025, alors que les analystes tablent sur une hausse de 5,3 %, selon les données compilées par LSEG ** Prévisions pour l'exercice 2025 d'un bénéfice par action compris entre 2,06 et 2,13 dollars, par rapport aux prévisions précédentes de 2,00 à 2,18 dollars, alors que les analystes estimaient à 2,10 dollars par action

** Le bénéfice trimestriel de 49 cents par action dépasse les estimations de 48 cents par action.

** A la dernière clôture, TSCO a progressé de près de 3,4 % depuis le début de l'année

