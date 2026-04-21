TRACTIAL : Vers une infrastructure européenne des StableCoins en euros

BSA GRATUITS : UNE OPÉRATION DESTINÉE À ACCOMPAGNER LA MONTÉE EN PUISSANCE DE LA PLATEFORME FINTECH

Dans la continuité de la convocation de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mai 2026 appelée à se prononcer sur un projet d'émission et d'attribution gratuite de BSA, la société précise les objectifs de ce dispositif, qui serait mis en œuvre par le Conseil d'administration en cas de vote favorable.

Ce mécanisme vise à permettre aux actionnaires d'accompagner la nouvelle phase de développement des infrastructures fintech du groupe, dans un contexte de montée en puissance de ses activités dans l'embedded finance, le fintech-as-a-service et les infrastructures de stablecoins en euro, avec les premières briques technologiques et commerciales déjà opérationnelles.

Il s'inscrit dans une logique d'association des actionnaires existants à la trajectoire de croissance de la société, via des souscriptions progressives alignées avec le développement de sa plateforme fintech.

ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DE LA PLATEFORME FINTECH-AS-A-SERVICE

Les fonds susceptibles d'être levés lors de l'exercice des BSA auraient vocation à soutenir le développement commercial et technologique de la plateforme fintech du groupe.

Ils seraient notamment destinés à :

accélérer le déploiement des solutions fintech-as-a-service

renforcer les capacités technologiques et produit, notamment via IBEXIAL, dans une logique de montée en charge

renforcer les capacités commerciales afin de servir des partenaires à fort potentiel de volume.

L'objectif est de permettre à des plateformes SaaS et à des acteurs numériques d'intégrer simplement des services financiers combinant comptes de paiement et accès aux infrastructures blockchain.

UNE STRATÉGIE D'INFRASTRUCTURE DE PAIEMENT INTÉGRANT LES STABLECOINS EN EUROS DANS UN CADRE RÉGULÉ

La stratégie de la société vise à se positionner comme un acteur de référence dans les infrastructures liées aux stablecoins en euros. Elle s'appuie sur un cadre réglementaire européen renforçant la légitimité et les barrières à l'entrée du marché.

Dans cette perspective, la société développe notamment des solutions permettant l'ouverture de comptes duals associant compte de paiement et wallet auto-détenu, facilitant l'accès aux nouveaux usages financiers pour les entreprises et les plateformes numériques.

Le Conseil considère que la société entre dans une phase d'accélération de son modèle, avec un environnement de marché et réglementaire favorable.

Dans la perspective du vote, la Direction souhaite recueillir les questions des actionnaires sur le dispositif proposé, notamment dans le cadre d'un webinaire dont les modalités seront précisées prochainement.





A PROPOS DE TRACTIAL





TRACTIAL est un groupe français d'infrastructure financière coté sur Euronext Growth Paris, développant des infrastructures de paiement et des services financiers réglementés pour le marché européen.

Agréée en tant qu'Établissement de Paiement par l'ACPR et enregistrée en tant que PSAN auprès de l'AMF, la société opère des infrastructures technologiques et plateformes financières utilisées par les entreprises pour intégrer paiements, comptes financiers, stablecoins et solutions de conversion entre monnaies traditionnelles et actifs numériques (crypto-actifs), notamment via des passerelles entre finance traditionnelle et certaines crypto-monnaies telles que le Bitcoin, dans un cadre réglementaire européen.



À l'intersection de la finance traditionnelle, de la blockchain et des monnaies numériques, TRACTIAL développe des infrastructures destinées à accompagner l'évolution des systèmes de paiement et l'émergence d'une nouvelle génération de services financiers numériques.





Informations réglementaires : Établissement de Paiement supervisé par l'ACPR - CIB 16748

Inscrit au registre REGAFI de la Banque de France - identifiant n° 61076

Enregistré PSAN auprès de l'AMF (démarches engagées dans le cadre du règlement européen MiCA) TRACTIAL est coté sur Euronext Growth Paris

(Code ISIN : FR0014014ZV8 – Code mnémonique : ALTRA)