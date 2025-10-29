TRACTIAL : S1 2025 - Croissance confirmée et retour à la rentabilité

TRACTIAL SA, établissement de paiement agréé et société cotée sur Euronext Growth Paris (ALTRA), communique des résultats financiers provisoires, sous réserve de validation et avant publication des comptes consolidés du groupe.

Les performances confirment la montée en puissance de l'activité paiement et des services Fintech-as-a-Service. Elles font suite à plusieurs années d'investissements technologiques et commerciaux menés en 2023 et 2024.

En 2025, la société a lancé sa stratégie “Bitcoin Treasury Company”. Ce nouveau pôle d'investissement a été absorbé sans compromettre la rentabilité, porté par la dynamique de chiffre d'affaires issue du cœur de métier.

DES RÉSULTATS EN FORTE PROGRESSION

Le chiffre d'affaires de la société TRACTIAL SA atteint 2,46 M€ au premier semestre 2025, pour un résultat net de 305 K€.

Ces niveaux dépassent déjà ceux enregistrés sur l'ensemble de l'exercice 2024, illustrant la montée en puissance continue de l'activité de paiement et la solidité du modèle économique.

UNE INFRASTRUCTURE COMPLÈTE ET INTÉGRÉE EN EUROPE

En 2025, TRACTIAL a franchi plusieurs étapes structurantes :

Attribution par SWIFT de son propre code BIC : BUMDFRP2XXX ,

, Intégration au réseau de l'European Payments Council (EPC),

Émission d'IBAN en propre, permettant de proposer une offre de paiement corporate complète, de la gestion de comptes à la réconciliation automatisée.

Ces avancées marquent une intégration pleine et entière dans les réseaux européens de paiement, confirmant la capacité de TRACTIAL à opérer selon les standards institutionnels tout en restant indépendante et agile.

DES INVESTISSEMENTS POUR ACCOMPAGNER LA CROISSANCE

Fort de cette dynamique, TRACTIAL poursuit ses investissements pour :

renforcer ses équipes commerciales,

enrichir ses services à valeur ajoutée (automatisation, API unifiées, reporting),

accroître sa présence sur les salons professionnels européens, afin de renforcer sa visibilité et ses partenariats.

DEFI + TRADFI : UNE VISION STRATÉGIQUE CONFIRMÉE

À travers sa plateforme Payment.net et son positionnement hybride, TRACTIAL consolide sa stratégie d'interopérabilité entre finance décentralisée (DeFi) et finance traditionnelle (TradFi).

L'entreprise relie les technologies blockchain et les acteurs régulés, en proposant une infrastructure ouverte, modulaire et conforme.

Cette approche rend les innovations du Web3 accessibles aux institutions financières comme aux nouveaux entrants de l'économie numérique.

Daniel Dorra, PDG de TRACTIAL commente :

« Ces résultats traduisent la solidité de notre modèle. Nous avons consolidé notre position dans les paiements tout en amorçant, avec succès, notre stratégie Bitcoin Treasury. Ce modèle hybride, à la croisée de la fintech et des actifs numériques, nous place parmi les pionniers européens d'une nouvelle génération d'infrastructures financières. »





A PROPOS DE TRACTIAL :

TRACTIAL (anciennement BD Multimedia) est une société française cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000035305 – Ticker : ALTRA).

Établissement de paiement agréé pouvant opérer dans tout l'Europe et l'une des premières sociétés françaises enregistrées en tant que PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques), TRACTIAL allie une expertise reconnue dans l'infrastructure fintech à une vision long terme dans l'univers des actifs numériques.

En 2025, elle devient la première institution financière régulée en Europe à adopter pleinement le modèle de BTC Treasury Company, en allouant une part de sa trésorerie au Bitcoin de manière structurée, transparente et stratégique.

Au-delà de sa plateforme propriétaire Payment.net et de son offre Fintech-as-a-Service (FaaS), TRACTIAL considère sa trésorerie comme un véritable moteur de croissance et de création de valeur dans la durée.





LES SOCIÉTÉS DU GROUPE : La société mère a obtenu un agrément d'Établissement de Paiement auprès du régulateur français (ACPR) en 2015. La société est aussi habilitée depuis 2023 à gérer les crypto-actifs pour le compte tiers (tenue de wallet, change crypto, etc.) grâce à son statut de PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) obtenu auprès de l'AMF. La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logicielles dédiées aux services de paiement. La filiale METACOLLECTOR est une plateforme permettant d'intégrer l'art ancien du domaine public dans le monde des NFT. Ces NFTs sont ensuite visualisables dans le metaverse et échangeables entre collectionneurs. La filiale UNIQUIRE porte le projet de plateforme de "Curated Fine Art NFTs" du Groupe. La filiale OLYMPUS GAME développe un jeu de type "Play to Earn" dont l'économie, basée sur la blockchain, est centrée sur le token $OLYMP et des NFTs utilisables dans le jeu.

La filiale PAYCOM édite les cartes Mastercard prépayées ToneoFirst dont les produits sont distribués près de l'ensemble des buralistes en France.

La filiale CAPLA porte le projet d'immobilier fractionné. TRACTIAL est coté sur Euronext Growth (Code ISIN : FR0000035305 / ALTRA).