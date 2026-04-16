TPG investit 100 millions de dollars dans l'entreprise de mobilité étudiante Zum

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* La valorisation de Zum passe à 1,7 milliard de dollars après l'investissement de TPG

* TPG investit par l'intermédiaire de son fonds Rise

(L'entreprise ajoute le dévoilement de la nouvelle plateforme CMX dans le septième paragraphe) par Abigail Summerville

La société de capital-investissement TPG a réalisé un investissement de 100 millions de dollars dans Zum, ce qui valorise la société de transport d'étudiants à environ 1,7 milliard de dollars, a déclaré Zum à Reuters jeudi.

L'évaluation marque une augmentation par rapport au cycle de financement de série E de 2024 de Zum, qui était évalué à 1,3 milliard de dollars, et fait suite à l'atteinte par la société du seuil de rentabilité des bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), a déclaré Zum.

L'investissement est réalisé par le biais du Rise Fund de TPG, sa branche d'investissement d'impact qui vise à la fois des rendements financiers et des résultats sociaux et environnementaux mesurables, ce qui porte le total des capitaux levés par Zum à 430 millions de dollars.

Fondée en 2016 par Ritu Narayan, Zum fournit des logiciels et des services visant à moderniser le système fragmenté de transport des étudiants américains, y compris des bus électriques, l'optimisation des itinéraires et des outils de suivi. La société a déclaré qu'elle desservait plus de 4 500 écoles dans 17 États.

"Notre objectif ultime est d'apporter (Zum) aux 26 millions d'étudiants qui utilisent la plateforme de transport scolaire chaque jour", a déclaré Ritu Narayan lors d'un entretien avec Reuters.

"Les districts scolaires constateront une réduction des absences et une amélioration des résultats d'apprentissage... Nous considérons que le transport des élèves n'est pas seulement une question de transport. Il s'agit de l'accès à l'éducation", a-t-elle ajouté.

L'investissement de TPG aidera l'entreprise à s'implanter dans d'autres États et à développer sa nouvelle plateforme Connected Mobility Experience, a-t-elle déclaré. L'entreprise pourrait également procéder à des acquisitions et envisager un premier appel public à l'épargne à l'avenir, mais la croissance organique est sa priorité absolue.

"Cette entreprise (...) opère sur un marché très fragmenté de 50 milliards de dollars", a déclaré Steve Ellis, associé gérant des fonds Rise de TPG. "Aucun des opérateurs historiques existants n'a mis en place un ensemble de technologies modernes et totalement intégrées... Cela crée un véritable droit à la victoire "

Ellis rejoindra le conseil d'administration de la société dans le cadre de l'investissement, a déclaré la société.